«Dune: Part Three»: Το νέο teaser για το επικό φινάλε της τριλογίας του Denis Villeneuve (photos/videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures ένα νέο teaser της ταινίας «Dune: Part Three» με αφορμή την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων στις ΗΠΑ.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, δίνει μια επιπλέον ματιά στο πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve). Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ (Frank Herbert) και σε σενάριο που συνέγραψε ο σκηνοθέτης με τον Μπράιαν Κ. Βον (Brian K. Vaughan), το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», εξερευνώντας τις σκοτεινές συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides στην εξουσία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), η Ζεντάγια (Zendaya), ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), η Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), ο Ισαάκ ντε Μπανκολέ (Isaach de Bankolé), η Σαρλότ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία, με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα όσων αγαπά».

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έκοψε 60 σελίδες από το σενάριο του Ταραντίνο για το «Cliff Booth»: «Το πρώτο προσχέδιο ήταν 230 σελίδες, ήταν ουσιαστικά δύο ταινίες»

«Ant-Man»: Το αίτημα του Michael Douglas που απέρριψε η Marvel (video)

«Penthouse»: Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα του θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Tom Holland