search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 14:33
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2026 12:29

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser για το επικό φινάλε της τριλογίας του Denis Villeneuve (photos/videos)

21.10.2026 12:29
dune3_1803_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures ένα νέο teaser της ταινίας «Dune: Part Three» με αφορμή την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων στις ΗΠΑ.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, δίνει μια επιπλέον ματιά στο πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve). Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ (Frank Herbert) και σε σενάριο που συνέγραψε ο σκηνοθέτης με τον Μπράιαν Κ. Βον (Brian K. Vaughan), το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», εξερευνώντας τις σκοτεινές συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides στην εξουσία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), η Ζεντάγια (Zendaya), ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), η Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), ο Ισαάκ ντε Μπανκολέ (Isaach de Bankolé), η Σαρλότ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία, με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα όσων αγαπά».

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έκοψε 60 σελίδες από το σενάριο του Ταραντίνο για το «Cliff Booth»: «Το πρώτο προσχέδιο ήταν 230 σελίδες, ήταν ουσιαστικά δύο ταινίες»

«Ant-Man»: Το αίτημα του Michael Douglas που απέρριψε η Marvel (video)

«Penthouse»: Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα του θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Tom Holland

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin-witkof-2
ΚΟΣΜΟΣ

Η «προειδοποίηση» του Κρεμλίνου στο Κίεβο και το «παζάρι» Πούτιν – Γουίτκοφ για ειρήνη στην Ουκρανία και οικονομικά «ανοίγματα»

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

albania_2110_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Νέες κινητοποιήσεις στα Τίρανα – Οι φοιτητές είπαν ξανά «όχι» στις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα (photos/video)

dimitris-giannakopoulos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου για την σύλληψη Λιόλιου: «Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο»

ekpaideytiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια: Σε ήρεμο κλίμα και με ευφυή πανό και συνθήματα ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στην Αθήνα – Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

tileorasi
MEDIA

Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Αντιδράσεις από την απόφαση του δήμου να μετονομάσει την οδό Μάρκου Μπότσαρη σε Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 14:33
putin-witkof-2
ΚΟΣΜΟΣ

Η «προειδοποίηση» του Κρεμλίνου στο Κίεβο και το «παζάρι» Πούτιν – Γουίτκοφ για ειρήνη στην Ουκρανία και οικονομικά «ανοίγματα»

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

albania_2110_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Νέες κινητοποιήσεις στα Τίρανα – Οι φοιτητές είπαν ξανά «όχι» στις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα (photos/video)

1 / 3