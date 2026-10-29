Οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες στην Αθήνα: Το διεθνές στοίχημα Κασσελάκη, ο Ιμάμογλου και η «παγκόσμια συμμαχία» απέναντι στον αυταρχισμό

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Ένα συνέδριο με σαφώς μεγαλύτερο διεθνές πολιτικό αποτύπωμα από εκείνο που καταγράφηκε στην ελληνική επικαιρότητα φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου, με οικοδεσπότες τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη. Ήταν το 22ο Συνέδριο του European Democratic Party (EDP), της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας στην οποία εντάχθηκαν οι Δημοκράτες, και πραγματοποιήθηκε στο Conrad Athens – The Ilisian υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «The Final Countdown – It’s Time for Europe».

Στην Αθήνα βρέθηκαν περισσότεροι από 100 αντιπρόσωποι ευρωπαϊκών κομμάτων, ενώ στην ανοιχτή συνεδρίαση συμμετείχαν περισσότεροι από 300 πολίτες. Στο επίκεντρο τέθηκαν η κρίση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, η άνοδος του αυταρχισμού, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Σερβία, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ και η ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, όμως, το συνέδριο είχε και μια προφανή εγχώρια πολιτική διάσταση: ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσει το κόμμα του ως τμήμα ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προοδευτικού Κέντρου και να αποκτήσει διεθνείς πολιτικές αναφορές σε μια περίοδο κατά την οποία στο εσωτερικό βρίσκεται εκτός Βουλής.

Από την Αθήνα μήνυμα κατά του αυταρχισμού

Η επιλογή της Αθήνας δεν ήταν τυχαία. Το EDP επιχείρησε να συνδέσει συμβολικά τη γενέτειρα της Δημοκρατίας με μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισημάνθηκε επανειλημμένα στις εργασίες του συνεδρίου, οι δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση από τον αυταρχισμό, τον εθνικισμό, την παραπληροφόρηση και την υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ο Κασσελάκης, ως επικεφαλής του κόμματος που φιλοξένησε τη διοργάνωση, ανέλαβε την εναρκτήρια παρέμβαση, επιχειρώντας να εντάξει τους Δημοκράτες σε αυτήν ακριβώς τη συζήτηση: μια πολιτική δύναμη του προοδευτικού Κέντρου, φιλοευρωπαϊκή, δικαιωματική και απέναντι στον αυταρχισμό.

Αυτό ήταν και το πολιτικό νήμα που συνέδεσε τις διαφορετικές παρεμβάσεις. Από τη Ρωσία και την Ουκρανία έως την Τουρκία, το Ιράν, την Κίνα και τη Σερβία, το συνέδριο επιχείρησε να δώσει βήμα όχι μόνο σε Ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά και σε ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συγκρούσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο πάνελ «Fighters for Freedoms», υπό τον συντονισμό της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pina Picierno, συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Anna Victoria Politkovskaya, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη της δολοφονημένης Ρωσίδας δημοσιογράφου Anna Politkovskaya, η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των Ουιγούρων Jewher Ilham και η Ιρανή υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών Shervin Haravi.

Η στιγμή Ιμάμογλου που σήκωσε όρθιο το συνέδριο

Ίσως η πιο έντονη στιγμή του διημέρου ήρθε από την Τουρκία. Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έστειλε ειδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη φυλακή της Σηλυβρίας, το οποίο έγινε δεκτό με παρατεταμένο standing ovation.

Ο Ιμάμογλου ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους Δημοκράτες για τη στήριξή τους και συνέδεσε ευθέως τη μάχη για τη δημοκρατία στην Τουρκία με το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ο γενικός γραμματέας του EDP και ευρωβουλευτής Sandro Gozi, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Τούρκος πρόεδρος γίνεται ολοένα περισσότερο αυταρχικός και διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό του Ιμάμογλου και των δημοκρατικών δυνάμεων της Τουρκίας.

Η τουρκική υπόθεση, μάλιστα, δεν αντιμετωπίστηκε ως μια περιφερειακή διαμάχη αλλά ως τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου ζητήματος: αν η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί έμπρακτα τις δημοκρατικές αξίες που διακηρύσσει.

Ουκρανία, Σερβία και η «παγκόσμια συμμαχία Δημοκρατών»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσία της Oleksandra Romantsova, επικεφαλής του ουκρανικού Center for Civil Liberties, της οργάνωσης που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης.

Παράλληλα, μέσω ζωντανής σύνδεσης με τη Σερβία, η φοιτήτρια Ana-Marija Radosavljević μετέφερε στο συνέδριο την εμπειρία του σερβικού φοιτητικού κινήματος και των κινητοποιήσεων που έχουν μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους πονοκεφάλους για την κυβέρνηση της χώρας.

Στο διεθνές πάνελ για μια «Global Alliance of Democrats» συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ταϊβάν, την Ινδία και την Ουγκάντα, με την πολιτική λογική ότι η σύγκρουση ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό δεν περιορίζεται πλέον στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση της Neera Tanden, προέδρου του Center for American Progress και πρώην κορυφαίας συμβούλου του Τζο Μπάιντεν, σε συζήτηση για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα αυτόνομης δράσης.

Gozi και Bayrou: «Η δημοκρατία δεν θα πεθάνει στη δική μας βάρδια»

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της διοργάνωσης συμπυκνώθηκε στις καταληκτικές ομιλίες του Sandro Gozi και του προέδρου του EDP François Bayrou.

Ο Gozi ζήτησε μια ισχυρότερη και περισσότερο κυρίαρχη Ευρώπη, ικανή να υπερασπιστεί μόνη της τις αξίες και τα συμφέροντά της, αλλά και τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην άνοδο του αυταρχισμού.

«Είμαστε στην Αθήνα, εκεί όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία», ήταν το μήνυμά του, καλώντας τους συμμετέχοντες να δεσμευθούν ότι η δημοκρατία δεν θα αφεθεί να υποχωρήσει «στη δική μας βάρδια».

Ο Bayrou έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία «για τον λαό» χωρίς τον ίδιο τον λαό να συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

Το πολιτικό κέρδος που αναζητά ο Κασσελάκης

Για τον Κασσελάκη το τετραήμερο είχε ακόμη μία ιδιαιτερότητα. Το ευρωπαϊκό συνέδριο στις 23 –24 Οκτωβρίου συνδέθηκε χρονικά με τη METAGORA των Δημοκρατών στις 24–25 Οκτωβρίου, δημιουργώντας ουσιαστικά μια ολόκληρη συνεδριακή εβδομάδα με ελληνικό και διεθνές σκέλος.

Στη METAGORA ο Κασσελάκης επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση στα ελληνικά προβλήματα: εργασία, Παιδεία, ατομικά δικαιώματα, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, φορολογία, κρατικές δαπάνες και διαφάνεια.

Ιδιαίτερη αιχμή αποτέλεσε η επίθεσή του σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά τους χρέη, θέτοντας ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης των κομμάτων σε σχέση με πολίτες και επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Το πολιτικό στοίχημα των Δημοκρατών είναι προφανές. Ο Κασσελάκης επιχειρεί να δημιουργήσει χώρο ανάμεσα στην παραδοσιακή Κεντροαριστερά και το φιλελεύθερο, μεταρρυθμιστικό Κέντρο, επενδύοντας ταυτόχρονα στα δικαιώματα, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στη συμμετοχική δημοκρατία και στην εικόνα ενός κόμματος που δεν λειτουργεί με τους παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς.

Το αν αυτή η στρατηγική μπορεί να μεταφραστεί σε εκλογική δυναμική είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Αλλά το συνέδριο της Αθήνας έδειξε κάτι που έχει πολιτικό ενδιαφέρον: ο Κασσελάκης επιχειρεί να αντισταθμίσει την περιορισμένη σημερινή κοινοβουλευτική επιρροή των Δημοκρατών δημιουργώντας διεθνείς συμμαχίες και ένα σαφές ευρωπαϊκό πολιτικό στίγμα.

Και η παρουσία στην Αθήνα τόσων διαφορετικών φωνών – από τον φυλακισμένο Ιμάμογλου μέχρι τους Σέρβους φοιτητές και από την Ουκρανία έως την Ταϊβάν – του έδωσε ακριβώς την εικόνα που αναζητούσε: ενός μικρού ακόμη ελληνικού κόμματος που επιχειρεί να εμφανιστεί ως κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης.

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