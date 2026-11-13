Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Η viral γιαγιά-οπαδός έκανε την εμφάνισή της στο T-Center και γνώρισε την αποθέωση (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις εξέδρες του T-Center βρίσκεται η viral γιαγιά φίλαθλος του Παναθηναϊκού, η οποία παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τους φίλους των «πρασίνων» να την υποδέχονται θερμά.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνισή της στο γήπεδο, τουλάχιστον από τότε που έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεο που δημοσιεύει στα social media. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

Η viral… γιαγιά φίλαθλος του Παναθηναϊκού στο T-Center για τον αγώνα κόντρα στη Μπαρτσελόνα! pic.twitter.com/qp8H8pRIee — SPORT24 (@sport24) November 13, 2026

Η ίδια ανταπέδωσε μαζί με τον εγγονό της, χειροκροτώντας και χαιρετώντας, ενώ φορούσε τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, την οποία επιλέγει και στις περισσότερες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, αλλά δεν έγινε δεκτή

MTB BikeExpert Cup 2026: Στον Γέρακα ο μεγάλος τελικός και η πρώτη εκκίνηση για τους μικρούς ποδηλάτες

Οδυσσέας Δήμας: Από την Εθνική ομάδα και τα μετάλλια στην άρση βαρών στην υπόθεση με τα αναβολικά – Η διαδρομή του αδελφού του Πύρρου Δήμα











