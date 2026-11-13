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13.11.2026 22:48

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Η viral γιαγιά-οπαδός έκανε την εμφάνισή της στο T-Center και γνώρισε την αποθέωση (Video)

13.11.2026 22:48
giagia-opados-panathinaikos

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Στις εξέδρες του T-Center βρίσκεται η viral γιαγιά φίλαθλος του Παναθηναϊκού, η οποία παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τους φίλους των «πρασίνων» να την υποδέχονται θερμά.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνισή της στο γήπεδο, τουλάχιστον από τότε που έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεο που δημοσιεύει στα social media. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

Η ίδια ανταπέδωσε μαζί με τον εγγονό της, χειροκροτώντας και χαιρετώντας, ενώ φορούσε τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, την οποία επιλέγει και στις περισσότερες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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