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Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται στη Σεντζέν της Κίνας, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζονται για την πρώτη, άνευ προηγουμένου, τριμερή συνάντησή τους, στο περιθώριο της συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη (19/11), περίπου στις 08:30 ώρα Ελλάδας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα πυρηνικά όπλα, τις διεθνείς συγκρούσεις, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με την Ουκρανία, την Ευρώπη και την Ταϊβάν να παρακολουθούν με ανησυχία το ενδεχόμενο συνεννοήσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Ήδη, η επικείμενη τριμερής έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν ΗΠΑ, Βρετανία και Σοβιετική Ένωση συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης και τη νέα διεθνή τάξη.

Παρά τον ιστορικό συμβολισμό, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι τρεις πρόεδροι θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες ή εάν η σύνοδος θα περιοριστεί σε μια επίδειξη διπλωματικής ισχύος.

Η διπλωματική κινητικότητα πριν από την τριμερή

Οι προετοιμασίες κορυφώθηκαν από την Τετάρτη (18/11), όταν οι ηγέτες των τριών χωρών επιχείρησαν να διαμορφώσουν θετικό κλίμα ενόψει των συνομιλιών.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε συνάντηση διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σεντζέν.

Κατά τη δεξίωση της APEC, οι τρεις πρόεδροι αντάλλαξαν χειραψίες και φιλοφρονήσεις, ενώ συμμετείχαν και στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες της περιοχής.

Πριν από την τριμερή, Τραμπ και Πούτιν πρόκειται να έχουν ξεχωριστή διμερή συνάντηση, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεν έχουν διευκρινιστεί η ακριβής ώρα, η διάρκεια και ο χώρος των συνομιλιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, καθώς Ουάσινγκτον και Πεκίνο εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τους δασμούς, τους προηγμένους ημιαγωγούς και την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία.

Ο Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σεντζέν μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς.

Σι Τζινπίνγκ: Μήνυμα κατά του προστατευτισμού

Οι διαφορετικές επιδιώξεις των τριών ηγετών αποτυπώθηκαν ήδη στις ομιλίες τους κατά τη σύνοδο.

Ο Σι Τζινπίνγκ υπερασπίστηκε το ανοιχτό παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομική ολοκλήρωση, απορρίπτοντας πολιτικές που οδηγούν σε αποκλεισμούς και κατακερματισμό των αγορών.

«Η ανοιχτή συνεργασία αποτελεί τον ασφαλή δρόμο για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε.

Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες το Πεκίνο κατηγορεί συχνά για προστατευτισμό και μονομερείς ενέργειες, ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και τη δημιουργία ενός οικονομικού συστήματος που θα στηρίζεται στην ανοιχτή πρόσβαση και όχι στους αποκλεισμούς.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας, προτείνοντας τη συγκρότηση ενός ανοιχτού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη και την αξιοποίησή της.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι αμερικανικές κυβερνήσεις, τόσο του Τζο Μπάιντεν όσο και του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, επιχειρώντας να περιορίσουν την πρόσβασή της σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ ευημερούν όσο ποτέ» – Τι είπε για την τεχνητή νοημοσύνη

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να προβάλει την οικονομική και στρατηγική ισχύ της χώρας του, χαρακτηρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ιστορική δύναμη του Ειρηνικού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν δύναμη του Ειρηνικού εδώ και εκατοντάδες χρόνια και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας, της κυριαρχίας, της ευημερίας και της ειρήνης σε ολόκληρη αυτή την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με τις χώρες της περιοχής παραμένουν ισχυρές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε περίοδο πρωτοφανούς ευημερίας, ενώ ισχυρίστηκε πως ο πληθωρισμός έχει περιοριστεί στο 2%, ποσοστό που δεν ανταποκρίνεται στα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

«Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί», δήλωσε, περιγράφοντας την οικονομική κατάσταση της χώρας του.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αναφορές του στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η τεχνολογία δημιουργεί κινδύνους που απαιτούν προσοχή, αλλά τάχθηκε κατά της επιβολής αυστηρών ρυθμιστικών περιορισμών, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξή της.

«Είναι σχεδόν αποκλειστικά καλή, αλλά έχει και ορισμένα αρνητικά στοιχεία. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση αυτών των αρνητικών στοιχείων», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί παρεμβάσεις που θα υπονόμευαν τις τεράστιες δυνατότητες του συγκεκριμένου κλάδου.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την προσδοκία του για τις συνομιλίες με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Πούτιν: Άνοιγμα στην Ασία παρά τις δυτικές κυρώσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχείρησε να αναδείξει τη Ρωσία ως αναπόσπαστο παράγοντα της οικονομικής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια «εποικοδομητική εταιρική σχέση» με τις ασιατικές οικονομίες, τονίζοντας τη συμβολή της χώρας του στην ανάπτυξη της περιοχής.

Οι δηλώσεις του συνδέονται με τη στρατηγική ενίσχυσης των ρωσικών δεσμών με την Ασία, μετά τη βαθιά ρήξη με τη Δύση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τις δυτικές κυρώσεις αναποτελεσματικές, υποστηρίζοντας ότι ανήκουν πλέον «στο παρελθόν».

Η παρουσία του στη σύνοδο, μαζί με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, του δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσει τη Ρωσία ως ισότιμο συνομιλητή των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων.

Ουκρανία, πυρηνικά και Μέση Ανατολή στην ατζέντα

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η τριμερής συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα, με την τελική ημερήσια διάταξη να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η κινεζική διπλωματία έχει θέσει ως βασικούς στόχους τη συζήτηση για την «παγκόσμια ειρήνη» και τη «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει την πρόθεση να θέσει ζητήματα πυρηνικού αφοπλισμού και διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει κρίσιμο ζήτημα του ευρύτερου διπλωματικού περιβάλλοντος, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής διαπραγμάτευσης στην τριμερή. Η ρωσική εισβολή, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, έχει οδηγήσει σε μακροχρόνια αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση και σε στενότερη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας.

Οι ανησυχίες για πιθανές διευθετήσεις ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών εξηγούν γιατί η συνάντηση αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Κίεβο και στην Ταϊβάν.

Πάντως, το Κρεμλίνο επιχειρεί να περιορίσει τις προσδοκίες για άμεσα αποτελέσματα.

«Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές», δήλωσε ο Πεσκόφ, παρά την εκτίμηση του Πούτιν ότι οι επαφές μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Η εμπορική εκεχειρία και το σκάνδαλο της Nvidia

Πέρα από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας στον τομέα της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των συνομιλιών Τραμπ και Σι.

Η εμπορική εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών πριν από περίπου έναν χρόνο προβλέπεται να λήξει τον Ιανουάριο του 2027, αυξάνοντας την πίεση για νέες συμφωνίες.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας για την αποτροπή επικίνδυνων επεισοδίων ή παρεξηγήσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρότερη κρίση.

Στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα προστίθεται και η υπόθεση της Nvidia, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών.

Ο Χουάνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για προσωπική σχέση με γυναίκα που θεωρείται από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιθανή συνεργάτιδα της κινεζικής κατασκοπείας.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για παράνομη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα, υπόθεση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Οι ισχυρισμοί περί κατασκοπείας δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά, ενώ το Πεκίνο απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες. Η υπόθεση, ωστόσο, ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της αμερικανικής τεχνολογίας, σε μια περίοδο που η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική σημασία.

Τα διαφορετικά πολιτικά στοιχήματα των τριών ηγετών

Η σύνοδος προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες σε καθέναν από τους τρεις προέδρους.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η φιλοξενία της τριμερούς επιτρέπει στο Πεκίνο να προβάλει την Κίνα ως κεντρικό παράγοντα στη διαχείριση των μεγάλων διεθνών κρίσεων.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί ευκαιρία ανάληψης διπλωματικών πρωτοβουλιών μετά τη σημαντική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει, από την πλευρά του, να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Ρωσίας, παρά τις κυρώσεις και τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τη Δύση.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο συνάντησης του Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένο σχέδιο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η συνάντηση στη Σεντζέν θα αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών συνεννοήσεων ή θα μείνει στην ιστορία κυρίως για τον συμβολισμό της. Οι διαφορετικές επιδιώξεις των τριών δυνάμεων, σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις που παραμένουν ανοιχτές, καθιστούν αβέβαιη την προοπτική μιας ευρύτερης συμφωνίας.

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