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Άγχος και αγωνία διακατέχει το Μέγαρο Μαξίμου καθώς τα φαινόμενα διαφθοράς, στα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη με τον έναν η τον άλλον τρόπο, πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς αστραπιαίους και η εντύπωση που μένει στους πολίτες είναι ότι στη Ν.Δ. έχει στηθεί ένα μεγάλο φαγοπότι, σε μία στιγμή μάλιστα που οι πολίτες αγκομαχούν.

Την ίδια στιγμή η άποψη που εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου έφερε αμηχανία στην κυβέρνηση, καθώς η… αδιευκρίνιστη απάντηση του υπουργού Υγείας για το εάν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο απωθεί το κεντρώο ακροατήριο.

Το ότι πάντως η διαφθορά αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια έχει κάνει τα κυβερνητικά στελέχη να ανησυχούν ιδιαίτερα δεδομένου ότι τα δύο αυτά θέματα κάνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Προφανώς η κάθε περίπτωση στα θέματα διαφθοράς είναι διαφορετική, όλες, ωστόσο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών ή βασικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου.

Η περίπτωση Τσαβδαρίδη

Η περίπτωση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη για παράδειγμα ακούμπησε την ελληνική οικογένεια και τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τον οποίο μέχρι σήμερα υπήρχε η εντύπωση στους πολίτες ότι ίσως είναι ο μοναδικός αδιάβλητος θεσμός.

Το γεγονός ωστόσο ότι αποκαλύφθηκε πως ο ίδιος ο υφυπουργός είχε κάνει αίτηση για τη μοριοδότηση της κόρης του, άσχετα από το αν αυτή τελικά αποφάσισε ότι δεν την ενδιέφερε η παιδαγωγική σχολή, έφερε το Μέγαρο Μαξίμου σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι ενώ αρχικά η κυβέρνηση επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα με τη λογική ότι η ιστορία αυτή θα μπορούσε να περάσει κάτω από τα ραντάρ της κοινής γνώμης, στη συνέχεια και ύστερα από την έκταση που πήρε το θέμα αναγκάστηκε άρον – άρον να στείλει στο σπίτι του τον υφυπουργό θέλοντας να κλείσει την υπόθεση.

Ωστόσο μέχρι και την τελευταία στιγμή τα κυβερνητικά στελέχη έβαζαν μπροστά το ηθικό θέμα και όχι την παρανομία η οποία συντελέστηκε εις βάρος δύο αθλητών που είχαν κάθε δικαίωμα να πάρουν τα μόρια. Με λίγα λόγια η κυβέρνηση ήθελε να δείξει ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε παρανομία, παρά μόνο ηθικό θέμα. Γι αυτό άλλωστε ο γραμματέας της Ν.Δ. έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο πρώην υφυπουργός θα είναι και πάλι υποψήφιος στην περιοχή του, την Ημαθία.

Οι περιπτώσεις Τσάφου και Λιάκου

Πριν περάσει ένα εικοσιτετράωρο προέκυψε το θέμα του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου, ο οποίος είχε ομόλογα μεγάλης εταιρείας ενέργειας όταν ήταν ειδικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ενεργειακά αλλά και του Ευάγγελου Λιάκου, ο οποίος εμφανιζόταν να συστεγάζεται με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του, στο οποίο είχαν δοθεί από νησιωτικούς δήμους απευθείας αναθέσεις ύψους 1,14 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τσάφος αναγνώρισε ότι κατείχε ομόλογα της ExxonMobil, αγορασμένα τον Μάιο του 2017, τα οποία πούλησε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων του. Η αποτίμησή τους τότε, σύμφωνα με την απάντησή του, ήταν περίπου 11.600 δολάρια. Το ερώτημα πάντως παραμένει για το πώς ως σύμβουλος του πρωθυπουργού ταυτίζεται με μία εταιρεία.

Η περίπτωση Λιάκου από την άλλη τσάντισε ιδιαίτερα τον Γεωργιάδη, καθώς θεώρησε ότι η πρόταση Χατζηδάκη – Κυρανάκη ήταν μία εχθρική κίνηση που αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο. Και αυτό διότι ο υπουργός Υγείας στηρίζει σταθερά στη Δυτική Αττική τον στενό του φίλο και συνεργάτη Σταμάτη Πουλή και η αναβάθμιση του Λιάκου δημιουργεί νέα εκλογικά δεδομένα στην ίδια περιφέρεια.

Μάλιστα από νεοδημοκρατικούς κύκλους κυκλοφορεί το ερώτημα εάν ύστερα απ’ όλα αυτά θα συνεχιστούν οι απευθείας αναθέσεις από το υπουργείο Εσωτερικών του Θεόδωρου Λιβάνιου στο γραφείο της αδελφής του υφυπουργού

Η κυβέρνηση έσπευσε με γρήγορους ρυθμούς να κλείσει το θέμα, καθώς ειδικά για την περίπτωση Λιάκου κυκλοφορούσε από κύκλους της Ν.Δ. το ερώτημα εάν οι συνέπειες για τον υφυπουργό Εσωτερικών θα είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν υποστεί άλλα πρώην στελέχη της κυβέρνησης. Άφηναν δηλαδή να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να τον θέσει εκτός κυβέρνησης.

Και ο Άδωνις… κερασάκι

Προφανώς τα θέματα διαφθοράς είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει κυρίως το κεντρώο ακροατήριο της Ν.Δ., αλλά και εκείνο που τη συγκεκριμένη στιγμή αμφισβητεί τις παραδοσιακές δεξιές προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό η δήλωση του Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο, με την οποία δεν έδωσε σαφή απάντηση για τους νεκρούς της εξέγερσης του 1973, έφερε μεγάλη αναταραχή στο κυβερνών κόμμα, καθώς το αφήγημα αυτό σχετίζεται με μία καθαρά ακροδεξιά αντίληψη.

Δεν ήταν λίγα άλλωστε τα στελέχη της Ν.Δ. που έσπευσαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτό το αφήγημα, ενώ και ο Μητσοτάκης με την παρέμβασή του θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα λέγοντας ότι τιμά τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

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