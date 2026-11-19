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Πάνω από 860.000 νοικοκυριά έχουν ήδη σπεύσει να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, αναζητώντας μια οικονομική ανάσα μπροστά στον δύσκολο χειμώνα και στους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας. Η μαζική προσέλευση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της πίεσης που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς ακόμη και μια ενίσχυση μερικών εκατοντάδων ευρώ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Περισσότεροι από επτά στους δέκα δικαιούχους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση, ενώ περίπου το 65% των αιτήσεων αφορά πετρέλαιο θέρμανσης. Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει πόσο σημαντική έχει γίνει η κρατική επιδότηση για χιλιάδες οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Φέτος, το επίδομα εμφανίζεται αυξημένο κατά 30%, με τα ποσά να ξεκινούν από τα 100 ευρώ και να φτάνουν έως τα 1.560 ευρώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, πίσω από τα αυξημένα ποσά κρύβεται μια λιγότερο ευχάριστη πραγματικότητα. Η θέρμανση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, ενώ η ενίσχυση καλύπτει μόνο μέρος του συνολικού κόστους.

Η αγωνία για την προκαταβολή

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, το ποσό της προκαταβολής φτάνει στο 60% της ενίσχυσης που είχαν λάβει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Για όσους εντάσσονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του δικαιούμενου ποσού, με ελάχιστο όριο τα 80 ευρώ.

Το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν κινητοποιηθεί από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας δεν είναι τυχαίο. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενοίκια, μεταφορές και ενέργεια έχει περιορίσει δραστικά τα περιθώρια των οικογενειακών προϋπολογισμών. Για αρκετά νοικοκυριά, η προκαταβολή του επιδόματος αποτελεί ένα από τα λίγα διαθέσιμα οικονομικά στηρίγματα πριν από τις γιορτές. Όμως, ακόμη και αυτή η ενίσχυση μπορεί να χαθεί εξαιτίας λαθών και ασυμφωνιών στα στοιχεία της αίτησης.

Τέσσερις παγίδες που κοστίζουν ακριβά

Πρώτη παγίδα: Το IBAN του συζύγου.

Μια συνηθισμένη περίπτωση αφορά έγγαμους φορολογουμένους που υποβάλλουν την αίτηση στο όνομά τους, αλλά δηλώνουν τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει αποκλειστικά στον άλλον σύζυγο.

Η ΑΑΔΕ απαιτεί ο αιτών να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του IBAN. Διαφορετικά, η πληρωμή μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.

Δεύτερη παγίδα: Άλλος ΑΦΜ στην αίτηση και άλλος στο πετρέλαιο.

Πρόκειται για ένα λάθος που μπορεί να αφήσει εκτός πληρωμής νοικοκυριά τα οποία έχουν πράγματι αγοράσει πετρέλαιο και πληρούν τις προϋποθέσεις επιδότησης.

Εάν η αγορά έχει πραγματοποιηθεί στο όνομα της συζύγου, αλλά η αίτηση έχει υποβληθεί από τον σύζυγο, η ηλεκτρονική διασταύρωση μπορεί να αποτύχει.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο δυνατότητες: είτε να ανακαλέσουν την αίτηση και να την υποβάλει ο σύζυγος στον ΑΦΜ του οποίου έγινε η αγορά είτε να ζητήσουν από τον προμηθευτή διόρθωση του παραστατικού, εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά.

Τρίτη παγίδα: Οι διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι.

Ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν οικογένειες που κατοικούν σε διπλοκατοικίες με κοινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων της κατοικίας, του αριθμού παροχής και των παραστατικών αγοράς μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην επιδότηση. Η έγκαιρη διόρθωση των στοιχείων είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας της ενίσχυσης.

Τέταρτη παγίδα: Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Εδώ βρίσκεται μια ιδιαίτερα σημαντική εξαίρεση, η οποία αφορά οικονομικά ευάλωτους καταναλωτές. Όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν, ωστόσο, να ζητήσουν επιδότηση για άλλο καύσιμο, εφόσον το χρησιμοποιούν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση και η πραγματικότητα

Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης αποτελεί μια αναγκαία στήριξη, αλλά δύσκολα μπορεί να αλλάξει τη συνολική εικόνα για τα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με διαρκείς ανατιμήσεις.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ποσό της επιδότησης. Αφορά το γεγονός ότι ολοένα περισσότερες οικογένειες εξαρτώνται από έκτακτες κρατικές ενισχύσεις για να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η θέρμανση της κατοικίας τους.

Και όταν ακόμη και αυτά τα χρήματα κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας ενός λανθασμένου ΑΦΜ ή ενός τραπεζικού λογαριασμού, η ανάγκη για απλούστερες διαδικασίες και αποτελεσματικότερη ενημέρωση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Γιατί, τελικά, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Είναι να μπορούν τα νοικοκυριά να ζεσταίνουν το σπίτι τους χωρίς να χρειάζεται κάθε χειμώνα να υπολογίζουν αν θα περισσέψουν χρήματα για τις υπόλοιπες ανάγκες τους.

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