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01.09.2026 10:42

Σκιάθος: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με ιστιοφόρο – Τραυματίστηκαν επιβάτες

01.09.2026 10:42
LIMENIKO_SKAFOS

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Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (31/8) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σκιάθου.

Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν σύμφωνα με το thenewspaper.gr συγκρούστηκε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του με το ιστιοφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου.

Μετά το περιστατικό, οι 42 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη νησίδα Τσουγκριά. Στη συνέχεια, το τουριστικό σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοοτέστ το οποίο ήταν αρνητικό.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.

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