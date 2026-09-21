Άσπρα Άλογα – Ρόσμερσχολμ του Ερρίκου Ίψεν – 2ος χρόνος στο Θέατρο Εκάτη

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Ο πύργος των Ρόσμερ, το Ρόσμερσχολμ, κουβαλά το σκοτάδι και το βάρος μιας οικογένειας συντηρητικών αρχών, που για γενιές ασκεί τον έλεγχο πάνω στους ανθρώπους και στις συνειδήσεις τους.

Ο Ρόσμερ, ένας πάστορας και τελευταίος απόγονος της οικογένειας, έχει αποστατήσει από την Εκκλησία και αναζητά έναν νέο τρόπο να σκεφτεί και να ζήσει. Δίπλα του βρίσκεται η Ρεβέκκα, μια αινιγματική και δυναμική γυναίκα, που μένει μαζί του, τον φροντίζει και τον εμπνέει να διεκδικήσει την ελευθερία της σκέψης του. Όμως πίσω από αυτή την απελευθέρωση κρύβονται ενοχές, μυστικά και ένα πάθος που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Το παλιό συγκρούεται με το νέο. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παραμένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος παραμένει αξεδιάλυτα δεμένος με την τύχη των δύο ηρώων.

Στο «Ρόσμερσχολμ» ο Ίψεν συμπυκνώνει τα μεγάλα θέματα του έργου του: το ιδεολογικό, το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το πολιτικό και το πολιτισμικό. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αγωνιώδης ανάγκη του ανθρώπου να παραμείνει πιστός στον εαυτό του και στις αρχές του, χωρίς να προδώσει τη βαθύτερη ηθική του συνείδηση.

Ο Ρόσμερ και η Ρεβέκκα, άνθρωποι διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, κουβαλούν βαθιά ριζωμένες ενοχές. Η σύγκρουσή τους οδηγεί τελικά στην κοινή τους ήττα και στον θάνατο.

Μια ήττα που δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι η ήττα δύο κόσμων: του κόσμου της παλιάς ηθικής και του κόσμου μιας νέας, απελευθερωμένης συνείδησης.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βαλεντίνη Λουρμπά

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Φωτογράφος: John Tsilidis

Φωτισμοί: Θοδωρής Κόκκινος

Βοηθός σκηνοθέτη: Nal de Lou

Ενδυματολόγος: Τίσα Βασιλάκη

Δημόσιες σχέσεις: Θίασος Λεπτουργείο

Σχεδιασμός αφίσας: Αθανάσιος Κακολύρης

Παίζουν:

Βασίλης Ασημάκης

Χρίστος Γεωργίου

Χριστίνα Μαρία Γκιζελή

Μαρία Μαραγκουδάκη

Μάνος Χατζηγεωργίου

Θέατρο Εκάτη – Εκάτης 11, Πλατεία Κυψέλης

Τηλ.: 210 6401931

Παραστάσεις από 26 Σεπτεμβρίου

Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια ΕΔΩ

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