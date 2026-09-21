search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:23
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 13:02

Άσπρα Άλογα – Ρόσμερσχολμ του Ερρίκου Ίψεν – 2ος χρόνος στο Θέατρο Εκάτη

21.09.2026 13:02
parastasi–new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πύργος των Ρόσμερ, το Ρόσμερσχολμ, κουβαλά το σκοτάδι και το βάρος μιας οικογένειας συντηρητικών αρχών, που για γενιές ασκεί τον έλεγχο πάνω στους ανθρώπους και στις συνειδήσεις τους.

Ο Ρόσμερ, ένας πάστορας και τελευταίος απόγονος της οικογένειας, έχει αποστατήσει από την Εκκλησία και αναζητά έναν νέο τρόπο να σκεφτεί και να ζήσει. Δίπλα του βρίσκεται η Ρεβέκκα, μια αινιγματική και δυναμική γυναίκα, που μένει μαζί του, τον φροντίζει και τον εμπνέει να διεκδικήσει την ελευθερία της σκέψης του. Όμως πίσω από αυτή την απελευθέρωση κρύβονται ενοχές, μυστικά και ένα πάθος που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Το παλιό συγκρούεται με το νέο. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παραμένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος παραμένει αξεδιάλυτα δεμένος με την τύχη των δύο ηρώων.

Στο «Ρόσμερσχολμ» ο Ίψεν συμπυκνώνει τα μεγάλα θέματα του έργου του: το ιδεολογικό, το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το πολιτικό και το πολιτισμικό. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αγωνιώδης ανάγκη του ανθρώπου να παραμείνει πιστός στον εαυτό του και στις αρχές του, χωρίς να προδώσει τη βαθύτερη ηθική του συνείδηση.

Ο Ρόσμερ και η Ρεβέκκα, άνθρωποι διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, κουβαλούν βαθιά ριζωμένες ενοχές. Η σύγκρουσή τους οδηγεί τελικά στην κοινή τους ήττα και στον θάνατο.

Μια ήττα που δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι η ήττα δύο κόσμων: του κόσμου της παλιάς ηθικής και του κόσμου μιας νέας, απελευθερωμένης συνείδησης.

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία: Βαλεντίνη Λουρμπά
  • Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
  • Φωτογράφος: John Tsilidis
  • Φωτισμοί: Θοδωρής Κόκκινος
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Nal de Lou
  • Ενδυματολόγος: Τίσα Βασιλάκη
  • Δημόσιες σχέσεις: Θίασος Λεπτουργείο
  • Σχεδιασμός αφίσας: Αθανάσιος Κακολύρης

Παίζουν:

  • Βασίλης Ασημάκης
  • Χρίστος Γεωργίου
  • Χριστίνα Μαρία Γκιζελή
  • Μαρία Μαραγκουδάκη
  • Μάνος Χατζηγεωργίου
  • Θέατρο Εκάτη – Εκάτης 11, Πλατεία Κυψέλης
  • Τηλ.: 210 6401931

Παραστάσεις από 26 Σεπτεμβρίου

  • Σάββατο στις 21:00
  • Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

«Κόκκινο» του Τζον Λόγκαν με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο στο Θέατρο Μουσούρη

H «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη για 2ο χρόνο στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά στο θέατρο Γκλόρια – Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» επιστρέφει για 18η χρονιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

greenland_new_12345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

ypnos new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – Τι είπε για τον τραγουδιστή

agpatros3
ADVERTORIAL

Από 25/9, (Α) Γνωστού Πατρός, Η Κρυφή Κασέτα …της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη στον Μικρό Κεραμεικό

liagkas-antona-new-1
MEDIA

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Elif Erlap
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:23
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

greenland_new_12345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

ypnos new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – Τι είπε για τον τραγουδιστή

1 / 3