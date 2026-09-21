Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

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Παρά τους κομπασμούς του προέδρου των ΗΠΑ για νέα συμφωνία ασφάλειας της Γροιλανδίας, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η Δανία, η Γροιλανδία και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να συνομολογήσουν νέα συμφωνία ασφαλείας για το νησί με την Κοπεγχαγη να υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό τη συνολική επίβλεψη του ΝΑΤΟ και όχι αποκλειστικά στις ΗΠΑ και τη Δανία. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως δίνει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο». Η Δανία και η Γροιλανδία δεν έχουν σχολιάσει τον ισχυρισμό του Τραμπ, όμως σημειώνουν πως η συμφωνία θα είναι προς όφελος του νησιού της Αρκτικής και θα σέβεται την κυριαρχία του.

«Η συμφωνία θα έχει μια μορφή όπου την ευθύνη για την ασφάλεια στην Αρκτική δεν θα έχουν μόνο η Δανία ή οι ΗΠΑ», δήλωσε χθες, Κυριακή ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TV2. Πρόσθεσε ότι σε μεγάλο βαθμό «το ΝΑΤΟ θα είναι αυτό που θα μεριμνά για την Αρκτική». Παράλληλα, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε το Σάββατο ότι η Συμμαχία καλωσορίζει τη συμφωνία, η οποία «θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας σ’ αυτή τη ζωτικής σημασίας περιοχή».

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος στη διάρκεια της νύκτας ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε να συζητήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας. «Έχουμε δηλώσει εξαρχής ότι είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε τα θεμιτά συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε σήμερα ο Ράσμουσεν στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές σημαντικές λεπτομέρειες, περιλαμβανομένου του αν τροποποιείται η αμυντική συμφωνία του 1951, που αποτελεί τη νομική βάση για την παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

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