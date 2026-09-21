Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Σι για συνάντηση με τον Τραμπ – Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, επιβεβαίωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε σε ανακοίνωση. Αυτή η δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 θεωρείτο δεδομένη εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από την κινεζική πλευρά, όπως είναι η συνήθης πρακτική.

Την ίδια στιγμή, κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν τη δημιουργία ενός νέου «μηχανισμού γνωστοποίησης» για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ενδέχεται να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στους δημοσιογράφους, μετά από συνομιλίες που χαρακτήρισε «επιτυχημένες» με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ στη Νέα Υόρκη.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, αφού ερευνητές προειδοποίησαν για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή και ορισμένες από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου κάλεσαν τους προγραμματιστές να υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση. «Πιστεύουμε ότι, όπως συμβαίνει με κάθε διασυνοριακή δραστηριότητα, η μετάβαση από την αδιαφάνεια σε μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δύναμης στον κόσμο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ανέφερε ότι η συνάντηση κάλυψε και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων τα σχέδια για την «επιχειρησιακή εφαρμογή» μιας διαδικασίας εντοπισμού πιθανών μειώσεων δασμών σε εμπορεύματα, γνωστής ως «Board of Trade». Η εκεχειρία στον πόλεμο των δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου. Το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι οι δύο πλευρές είχαν «ειλικρινείς, σε βάθος και εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά με βασικά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», σημειώνοντας ότι συζήτησαν και για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μπέσεντ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή ότι οι συνομιλίες «συμβάλλουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο Πρόεδρος Τραμπ να προωθήσει τα οικονομικά συμφέροντα της Αμερικής και να επιτύχει αποτελέσματα για τον αμερικανικό λαό». Οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται σε έναν αγώνα για την κυριαρχία στους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Τις τελευταίες ημέρες, η Ουάσιγκτον έχει δεχτεί εκκλήσεις να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω φόβων για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της στην ανθρωπότητα.

Ο Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει αυτές τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν επαρκείς πολιτικές γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να χάσουν το πλεονέκτημά τους έναντι της Κίνας. Νωρίτερα αυτό το μήνα δήλωσε: «Όποιος κερδίσει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, κερδίζει». Τον Μάιο, όταν ο Σι φιλοξένησε τον Τραμπ στο Πεκίνο, οι τρόποι συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Οι συνομιλίες αυτές κατέληξαν σε συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Κίνα θα αγοράσει αεροσκάφη της Boeing και αμερικανικά γεωργικά προϊόντα σε αντάλλαγμα για χαμηλότερους δασμούς.

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