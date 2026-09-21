Θάνατος Μαζωνάκη: Επί τρεις ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – «Τον συνάντησα μόνο μια φορά, σταματήστε τον διασυρμό μου» (Video)

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Για περίπου τρεις ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Η παρουσία και κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ο ίδιος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου, Ιωάννα Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

««Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας, ήρθα να συμβάλω, για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και ειπώθηκαν εκεί. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Δικαιοσύνης», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Πάντως, ο ίδιος δήλωσε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά μόνο. «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είχα συναντήσει μία φορά μόνο, τη Δευτέρα. Δεν πρόλαβα να πάρω ιστορικό. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει κανείς ιστορικό. Ήταν απλώς μια συζήτηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε μέσω μιας κυρίας, η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Συστήθηκαν. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες», είπε.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας, συνήγορος του υπνοθεραπευτή, σημείωσε ότι «όπως καταλαβαίνετε, η ανάκριση είναι μυστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλως και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί».

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