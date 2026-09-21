Βρετανία: Βλάβη προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε Μάντσεστερ, Γκλασκώβη και Μπέλφαστ

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Νέα προβλήματα στις πτήσεις καταγράφονται τη Δευτέρα στη Σκωτία, τη βόρεια και κεντρική Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Πρέστγουικ της Σκωτίας.

Καθυστερήσεις αναφέρονται ήδη στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκώβης και του Μπέλφαστ, ενώ ορισμένες πτήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Oπως αναφέρει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Λονδίνο, η NATS, η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφαλείας έχει περιορίσει την κίνηση στον εναέριο χώρο, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των πτήσεων που πρέπει να διαχειριστεί. Μηχανικοί βρίσκονται στο κέντρο του Πρέστγουικ και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η EasyJet κάνει λόγο για «επαναλαμβανόμενες αστοχίες» και υποστηρίζει ότι το νέο περιστατικό θέτει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των συστημάτων της NATS, ζητώντας άμεσα μέτρα ώστε να αποτραπούν νέες βλάβες.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τη μεγάλη βλάβη της 8ης Σεπτεμβρίου. Τότε ακυρώθηκαν 2.100 πτήσεις σε αεροδρόμια, μεταξύ άλλων, στο Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Μάντσεστερ και το Στάνστεντ, ενώ επηρεάστηκαν τα ταξίδια περισσότερων από 330.000 επιβατών.

Η NATS διευκρινίζει ότι η σημερινή βλάβη δεν συνδέεται με εκείνο το περιστατικό.

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