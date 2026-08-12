ΗΠΑ: 153 άμαχοι νεκροί και 243 τραυματίες από στρατιωτικές επιχειρήσεις μόνο στην Υεμένη – Εκτός στοιχείων του Πενταγώνου Ειρηνικός και Καραϊβική

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Σημαντική αύξηση των απωλειών μεταξύ αμάχων από αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου που επικαλείται το Reuters.
Συγκεκριμένα, συνολικά 153 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 243 τραυματίστηκαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ το 2025, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, επικαλούμενος στοιχεία του Πενταγώνου.
Για σύγκριση, το 2024 το Πεντάγωνο είχε καταγράψει δύο νεκρούς και δύο τραυματίες αμάχους από αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Έκθεση του Πενταγώνου, η οποία υποβλήθηκε στο Κογκρέσο και δημοσιοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι όλες οι απώλειες αμάχων που καταγράφηκαν για το 2025 συνδέονται με τρία αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) εκτίμησε ότι τα τρία πλήγματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2025, «το πιθανότερο» είναι ότι προκάλεσαν απώλειες μεταξύ αμάχων.
Παράλληλα, έως τον Φεβρουάριο του 2026, η CENTCOM εξέταζε άλλα 15 περιστατικά στην Υεμένη, έπειτα από σχετικές αναφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Ο αμερικανικός στρατός υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις στην Υεμένη έχουν στόχο να περιορίσουν τις δυνατότητες των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
Η έκθεση του Πενταγώνου δεν περιλάμβανε πιθανές απώλειες από αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (USSOUTHCOM) εκτιμούσε ότι δεν υπήρχαν περιστατικά στα οποία θεωρούνταν πιθανό να είχαν προκληθεί απώλειες αμάχων από αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή ευθύνης της το 2025.
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον πλοίων τα οποία κατηγορεί ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό, χαρακτηρίζοντας τους στόχους «ναρκοτρομοκράτες».
Από τον Σεπτέμβριο του 2025, τα αμερικανικά πλήγματα σε τέτοια πλοία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους, σύμφωνα με τους απολογισμούς που δημοσιοποιούνταν μετά από κάθε επίθεση.
Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) και η Διεθνής Αμνηστία θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα συνιστούν παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών έχει επίσης επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς που επισείουν τον φόβο».
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