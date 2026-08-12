Υπόθεση Marfin: «Άδικη» η προσωρινή κράτηση της 46χρονης, λέει ο συνήγορός της

Takeaways by to pontiki AI Ο συνήγορος της 46χρονης που προφυλακίστηκε για τον εμπρησμό της Marfin χαρακτήρισε άδικη την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το ένταλμα βασίζεται σε γενικά στερεότυπα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η εντολέας του δεν είναι ύποπτη φυγής, καθώς ζει μόνιμα στο Λονδίνο και παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές.

Η κατηγορούμενη αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι παλαιότερη αστυνομική έρευνα δεν είχε ταυτοποιήσει το πρόσωπό της στις επίμαχες φωτογραφίες.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και θα ασκήσει προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης.

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«Το παράπονό μου για το ένταλμα προσωρινής κράτησης και την αντίστοιχη γνωμοδότηση του εισαγγελέα είναι ότι πρόκειται για γενικά στερεότυπα και δεν απαντάνε σε κανένα από αυτά τα επιχειρήματα. Ήταν σαν να έχουν γραφτεί πριν από την ανακοίνωση της απόφασης και θα μπορούσαν να γράφονται για οποιονδήποτε κατηγορούμενο, γιατί δεν περιλαμβάνουν τίποτε άλλο παρά τις γενικές διατυπώσεις του νόμου περί των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιβάλλεται προσωρινή κράτηση».

Με τη φράση αυτή ο συνήγορος της 46χρονης που κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την κατάθεσή της στον ανακριτή για την υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010 που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, υποστήριξε τη θέση του ότι η εντολή προσωρινής κράτησης της εντολέα του είναι «άδικη». Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κώστας Παπαδάκης υποστήριξε ότι η 46χρονη δεν είναι ύποπτη φυγής. «Είναι κάτοικος και εργαζόμενη στο Λονδίνο όπου ζει με ένα 5χρονο κοριτσάκι. Μόλις πληροφορήθηκε ότι υπάρχει δίωξη εναντίον της, πήγε αμέσως στο αεροδρόμιο και πλήρωσε εισιτήριο για να έρθει στην Αθήνα με δικά της έξοδα, αλλά δυστυχώς συνελήφθη από τις αγγλικές Αρχές σε εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος. Τέθηκε στη διάθεση των Αρχών και έμεινε και 25 μέρες άσκοπα εκεί, έχει σπίτι στην Ελλάδα και κάθε άλλο παρά ύποπτη φυγής είναι», τόνισε.

Ο Κ. Παπαδάκης τόνισε ότι δεν απεικονίζεται η πελάτισσά του στις φωτογραφίες που εμπεριέχονται στη δικογραφία και αναφέρθηκε στο απολογητικό υπόμνημα 37 σελίδων που υπέβαλε η 46χρονη και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της στην υπόθεση, τονίζοντας ότι το υπόμνημα έχει δύο κύρια επιχειρήματα: «Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Marfin που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα, το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακινηθεί πάλι από μία ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ιδίας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και η εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο».

«Για να ανασυρθεί μία υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο οιονεί δεδικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων», προσέθεσε και σημείωσε ότι «τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν. […] Υπάρχει μία ανώνυμη ηλεκτρονική επιστολή, η οποία αορίστως ενοχοποιεί καμιά δεκαριά ονόματα που γράφει εκεί πέρα, μεταξύ των οποίων και της πελάτισσάς μου, που έπρεπε να έχει εξιχνιαστεί ήδη από την αρχή ποιος είναι ο συντάκτης της». Ανέφερε, δε, ότι παρόλο που η υπόθεση με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες είχε μπει στο αρχείο, «έγινε από την αστυνομία καινούργια συγκριτική εξέταση των ίδιων φωτογραφιών και κατέληξε στο συμπέρασμα της λεγόμενης περιορισμένης στήριξης ομοιότητας που είναι η 5η βαθμίδα».

«Η πρώτη είναι το άριστα, η ταυτοποίηση και οι επόμενες βαθμίδες είναι η πολύ ισχυρή προσομοίωση, η ισχυρή προσομοίωση, μέτρια προσομοίωση, περιορισμένη προσομοίωση. Εκεί είμαστε εμείς στην περιορισμένη προσομοίωση», εξήγησε. Ακόμα τόνισε ότι «η κατηγορούμενη στην προφορική της απολογία κλήθηκε να δει τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση του προσώπου με το οποίο συγκρίνεται και ανέδειξε συγκεκριμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, όπως μύτη, μάγουλα αλλά και ύψος και βάρος».

Ο συνήγορος της 46χρονης είπε ότι η πελάτισσά του δέχεται ότι ήταν στην πορεία με την αδελφή της, αλλά πως είχε περάσει από τη Marfin πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια. Σύμφωνα με τον Κ. Παπαδάκη όταν ξέσπασαν τα επεισόδια, «η κατηγορούμενη είχε φτάσει στην Ομόνοια σχεδόν επιστρέφοντας, αποχωρώντας από την πορεία και το εικονιζόμενο άτομο δεν ταυτοποιείται μαζί της». Ακόμα ανέφερε ότι τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη τους γνώριζε μόνο φυσιογνωμικά από παλιά από τον αναρχικό χώρο και τόνισε ότι η πελάτισσά του «δεν συνέπεσε μαζί τους στην πορεία ούτε με κάποιον από άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία ή σε παλαιότερες εκδοχές της υπόθεσης αυτής».

«Ξέρετε, 16 χρόνια μετά, είναι δύσκολο να θυμηθεί κάποιος σε μια διαδήλωση που πήγε και επί μία ώρα πορευόταν, ποιον είδε, πού τον είδε, πόση ώρα τον είδε, τι είπανε μετά, ποιον άλλον είδε κ.λπ. Από εκεί και πέρα έχει ήδη προτείνει δυο μάρτυρες που ήταν στην πορεία μαζί της και προσπαθεί να θυμηθεί και άλλους», προσέθεσε και υπογράμμισέ ότι «το βάρος της αποδείξεως, το έχει η κατηγορούσα Αρχή. Δεν το έχει η κατηγορούμενη», ενώ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

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