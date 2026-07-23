Έκκληση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων

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Επιστολή προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων να στηρίξουν την συμπλήρωση του άρθρου 28 του Συντάγματος, ώστε να ενισχυθεί η εθνική γραμμή και ο αγώνας για τις γερμανικές αποζημιώσεις ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Η επιστολή εστάλη στις 22 Ιουλίου, ενόψει των ψηφοφοριών για τη συνταγματική αναθεώρηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

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