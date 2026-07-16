Ο Ζόχραν Μαμντάνι παρακολούθησε το Μουντιάλ με κρατούμενους στις διαβόητες φυλακές του νησιού Ρίκερς 

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο με κρατούμενους στις φυλακές του νησιού Ρίκερς παρακολούθησε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι.

Περίπου 100 κρατούμενοι με υποδειγματική συμπεριφορά επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν με τον Ζόχραν Μαμντάνι το ματς μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας.

«Το Μουντιάλ ήταν μια μαγική στιγμή για ολόκληρη την πόλη. Είναι Νεοϋορκέζοι και θα είναι Νεοϋορκέζοι όταν βγουν από το Ρίκερς», τόνισε ο Μαμντάνι.

NYC Mayor Zohran Mamdani watched the World Cup at the Rikers Island Prison with inmates.



He’s mayor for all New Yorkers.



Source: @AP pic.twitter.com/fEX3LsqyeC — Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 16, 2026

Οι φυλακές του νησιού Ρίκερς φιλοξενούν 6.600 κρατούμενους και από όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ έχουν διοργανωθεί περίπου 90 πάρτι προβολής. Οι φυλακές είναι γνωστές για τις κακές συνθήκες κράτησης. Ο Μαμντάνι έχει δεσμευτεί να τις κλείσει μετά το 2027.

Όταν η Αγγλία έβαλε το πρώτο γκολ ορισμένοι κρατούμενοι άρχισαν να πανηγυρίζουν και άλλοι να γιουχάρουν.

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης με τα μανίκια του πουκαμίσου του σηκωμένα περνούσε από τραπέζι σε τραπέζι και συνομιλούσε με κρατούμενους.

«Μου θυμίζει όταν ήμουν παιδί και έπαιζα ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο φέρνει πολλή αγάπη», είπε κρατούμενος.

Άλλος εκμυστηρεύτηκε στον Μαμντάνι ότι είχε ολοκληρώσει την ποινή του και μετά το ματς θα επέστρεφε στο σπίτι του. «Αυτό είναι καταπληκτικό», είπε ο Μαμντάνι και χτύπησε ελαφρά την πλάτη του. Διαβάστε επίσης

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