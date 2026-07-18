ΣΥΡΙΖΑ: Με Δούρου και Παππά η αλλαγή σελίδας – Η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας και η 9μελής Εκλογική Επιτροπή – Στον στρατηγικό σχεδιασμό ο Πολάκης (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε αλλαγή ηγεσίας με τη Ρένα Δούρου στη θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τον Νίκο Παππά ως Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.

Η νέα συλλογική ηγεσία στοχεύει στον συντονισμό της προετοιμασίας για τις εθνικές εκλογές, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση και τη συλλογική ευθύνη.

Παράλληλα, εκλέχθηκαν νέα στελέχη σε θέσεις γραμματειών και εκπροσώπησης, ενώ η Πολιτική Γραμματεία θα καθορίσει τους υπόλοιπους ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Παύλου Πολάκη.

Η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας περιλαμβάνει πρόσωπα από την προηγούμενη πλειοψηφία, επιδιώκοντας τη συνεργασία και τη σύνθεση ενόψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την αλλαγή σελίδας επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη Ρένα Δούρου, Γραμματέα της Κ.Ε. τον Νίκο Παππά, μετά από θρίλερ και διαλυτικές εξελίξεις εβδομάδων, τις οποίες πυροδότησε η απόφαση της 6ης Ιουνίου λίγο μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και με αυτή την ιδιότητα θα συμμετέχει στην 9μελή Εκλογική Επιτροπή που αποφασίστηκε στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία συνεδρίασε αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή.

Την Εκλογική Επιτροπή, σύμφωνα με ομόφωνη έγκριση της ΠΓ, στελεχώνουν (αλφαβητικά) :

Γκαρά Αναστασία – Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δούρου Ρένα – Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λαμπρίδης Χρήστος – Πολιτικός Σχεδιασμός Μελίδης Δημήτρης – Εκπρόσωπος Τύπου Μπουλέκος Γιάννης – Πολιτικός Σχεδιασμός Παναγιωτόπουλος Γιώργος – Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Παππάς Νίκος – Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Πολάκης Παύλος – Στρατηγικός Σχεδιασμός Χατζησάββας Μάρκος – Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα

Συλλογική ηγεσία για την πολιτική και οργανωτική προετοιμασία

Στην Κεντρική Επιτροπή νωρίτερα, στη θέση της Αναπληρώτριας Γραμματέας εκλέχτηκε η Νατάσα Γκαρά, ενώ Γραμματέας Οργανωτικού εκλέχθηκε ο Γιάννης Μπουλέκος. Επίσης, εκπρόσωπος Τύπου ορίζονται ο Δημήτρης Μελίδης και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Μετά την κάλπη για τους γραμματείς ψηφίστηκαν και τα μέλη που θα συμπληρώσουν τις κενές θέσεις της Πολιτικής Γραμματείας.

Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνεται μεταξύ άλλων:

«Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία, θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο η κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, αλλά και η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας, και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων θα αποτυπώνει τη στρατηγική της ανανέωσης, της κοινωνικής εκπροσώπησης και της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας».

Σε διαφορετικό μήκος κύματος τα μηνύματα Δούρου, Πολάκη

Νωρίτερα, στην πρώτη της ομιλία με την ιδιότητα της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρένα Δούρου:

· Διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «παρών» και θα δώσει την εκλογική μάχη, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό αν εκπέμψει στο εξής σοβαρότητα.

· Διαβεβαίωσε ότι θα λειτουργήσει ενωτικά και συνθετικά, «όπως πάντα».

· Κινήθηκε σε ήπιους τόνους σε σχέση με την ΕΛ.Α.Σ. σημειώνοντας ότι ιδεολογικά δεν είναι το ίδιο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί την Αριστερά του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, ωστόσο έχει κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος και μπορεί να υπάρξει συμπόρευση. Στο ερώτημα «θα κατέβουμε αντιπαραθετικά στον Τσίπρα;» απάντησε «το διαφορετικό δεν σημαίνει απαραιτήτως και αντιπαραθετικό».

«Εμείς» είπε, «έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της Δεξιάς», από την άλλη υπογράμμισε πως «στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, όχι μόνο θα συγκρουστούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.

Από την άλλη, επιθετικός προς την ΕΛ.Α.Σ. ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος καταλόγισε ανοιχτά στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Σωκράτη Φάμελλο, σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Βαρύνουσα σημασία έχει η αναφορά – προειδοποίηση «θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, και γι’ αυτό το περιεχόμενο, για άλλο περιεχόμενο δε θα παλέψω».

Η σύνθεση της νέας Πολιτικής Γραμματείας

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στην οποία μετέχουν και πρόσωπα προερχόμενα από την προηγούμενη πλειοψηφία όπως οι Θ. Θεοχαρόπουλος, Ρ. Σβίγγου και Μ. Ρεπούση. Η νέα σύνθεση του οργάνου ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε επίσης:

Ρένα Δούρου: Μηνύματα ενότητας αλλά και αιχμές κατά Πολάκη για προσωπικές στρατηγικές – Συγκρατημένοι τόνοι για ΕΛΑΣ

Παππάς: Θα δώσουμε το «παρών» στις εκλογές και θα μπούμε στη Βουλή – Δε θα περάσει το σχέδιο πολλαπλών κέντρων για τη διάλυσή μας

Πολάκης: «Πυρά» σε Τσίπρα και Φάμελλο για σχέδιο διάλυσης – «Θα δώσω τη μάχη από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν» (Video)