ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα για την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Τραβάει το σχοινί ο Πολάκης, δεν κάνει πίσω η Δούρου

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Δεν έχουν τελειωμό τα θρίλερ στον ΣΥΡΙΖΑ και όλα δείχνουν ότι η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν θα κυλήσει ομαλά, αντιθέτως προμηνύεται σκληρή σύγκρουση.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της επανένταξής του στο όργανο, ο Παύλος Πολάκης, τα έκανε «λίμπα» καθώς μέσω διαρροής του ζήτησε την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την διεκδίκηση της προεδρίας, ζητώντας την ομόφωνη ανάδειξή του στη θέση του προέδρου, αφού όμως πρώτα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Με άλλα λόγια διαφώνησε με την εκλογή προέδρου που όρισε ο νέος Γραμματέας της Κ.Ο. Γιάννης Αμανατίδης, για το Σάββατο το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση του καθοδηγητικού οργάνου.

Ο βουλευτής Χανίων δείχνει να θεωρεί πως η ευκαιρία για την ανάληψη της προεδρίας της Κ. Ο. από τον ίδιο δεν πρέπει να χαθεί. Έτσι χθες με την διαρροή κύκλων από το περιβάλλον του εμφανίστηκε να θέτει όρους κι ενώ οι συσχετισμοί στην ολιγομελή κοινοβουλευτική ομάδα που έχει απομείνει και θα συνεχίσει την επόμενη μέρα, μετά τη μαζική έξοδο βουλευτών που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ., φαίνεται να είναι υπέρ της Ρένας Δούρου.

Για την ακρίβεια, διαφαίνεται ένας συσχετισμός 5 – 3 υπέρ της βουλευτή Δυτικής Αθήνας, στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη περίπτωση ο συσχετισμός μπορεί να είναι και 7 – 1, αν οι Νίκος Παππάς και Γιώργος Παπαηλιού συνταχθούν με τη Ρένα Δούρου, την οποία προεξοφλείται μέχρι στιγμής πως θα στηρίξουν οι Έλενα Ακρίτα, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Γιάννης Αμανατίδης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν αναμένεται να προσέλθει στην ψηφοφορία, καθώς διαφώνησε με την επανένταξη Πολάκη στην Κ.Ο. και χαρακτήρισε «απαράδεκτη μεθόδευση» το να συνεδριάσει το όργανο για την εκλογή Γραμματέα με στόχο την επαναφορά του βουλευτή Χανίων, ενώ θα έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου του οργάνου. Με δεδομένη αυτή την ισχυρή διαφωνία, εκτιμάται ότι δεν είναι απίθανο να δούμε σύντομα τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να αποχωρεί και αυτός από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρένα Δούρου δε θα υποχωρήσει στις αξιώσεις του Παύλου Πολάκη και θα δώσει κανονικά τη μάχη της εκλογής, αναμένεται πάντως ότι θα τοποθετηθεί επισήμως σε σημερινή προγραμματισμένη τηλεοπτική της συνέντευξη (Mega, 10π.μ.).

Στο παρασκήνιο, ο Νίκος Παππάς, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της συλλογικής ηγεσίας, προσπαθεί να τηρήσει ισορροπίες καθώς επιμένει να καλεί και τις δύο πλευρές «να μην τραβούν το σχοινί». Πάντως ο Παύλος Πολάκης απορρίπτει το μοντέλο αυτό, να μοιραστούν δηλαδή οι ρόλοι, με τη Ρένα Δούρου πρόεδρο της Κ.Ο. τον ίδιο επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και τον Παππά Γραμματέα της Κ.Ε. καθώς ζητά να είναι ο ίδιος και πρόεδρος της Κ.Ο. και επικεφαλής του εκλογικού αγώνα.

«Όχι» Πολάκη στη συλλογική ηγεσία

Στην διαρροή που έκαναν κύκλοι από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη υπογραμμιζόταν χαρακτηριστικά πως «η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του (σ.σ. του Πολάκη) ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!».

Σύμφωνα με την ίδια διαρροή, «διπλή» προϋπόθεση για τον Παύλο Πολάκη είναι να προηγηθεί:

•⁠ ⁠ «η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

•⁠ ⁠⁠η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.».

Προς νέες ανεξαρτητοποιήσεις σήμερα

Στο μεταξύ, μετά τις χθεσινές νέες ανεξαρτητοποιήσεις των Αλ. Μεϊκόπουλου, Χ. Μαμουλάκη και Μ. Κοντοτόλη (κι ενώ την Τρίτη είχαν προηγηθεί οι Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γαβρήλος και Γ. Ψυχογιός, αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα οι αποχωρήσεις βουλευτών (είτε με ανεξαρτητοποίηση είτε με παραίτηση). Αυτή τη στιγμή η Κ.Ο. αριθμεί 17 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου το Συμεών Κεδίκογλουπου δεν έχει ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της παραίτησής του, ενώ η έδρα του αναμένεται να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, περνώντας στα χέρια της επιλαχούσας Θεοδώρα Ακριώτου (όταν η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας γίνει επίσημη). Τα ενεργά μέλη της Κ.Ο. αυτή τη στιγμή είναι πάντως 8, αυτά που θα προσέλθουν το Σάββατο στην ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου. Αν και με τη ρευστότητα που υπάρχει, και την πυκνότητα των εξελίξεων το Σάββατο, μοιάζει να είναι ακόμη μακριά…

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