Διεθνής αναγνώριση για το αεροδρόμιο της Αθήνας με πρωτιά στην Ευρώπη για λειτουργική αποδοτικότητα

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Μία ακόμη διεθνή διάκριση απέσπασε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ενισχύοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Η Air Transport Research Society (ATRS), ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης του κλάδου των αερομεταφορών, κατέταξε το αεροδρόμιο της Αθήνας στην πρώτη θέση στην Ευρώπη, στην κατηγορία των αεροδρομίων που εξυπηρετούν περισσότερους από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Η διάκριση αφορά το βραβείο «2026 Europe Airport Efficiency Excellence» και βασίζεται στα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης Global Annual Benchmarking Report, μέσω της οποίας αξιολογούνται σχεδόν 200 εμπορικά αεροδρόμια από όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση ένα ευρύ σύνολο δεικτών που αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα και τη συνολική λειτουργική επίδοση κάθε αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ATRS, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά εξετάζει παράλληλα την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτική αξιοποίηση των υποδομών, καθώς και τη συνολική συμβολή κάθε αεροδρομίου στην οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετεί.

Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η νέα διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατική κίνηση συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, με το αεροδρόμιο να ενισχύει σταθερά τον ρόλο του ως βασικής πύλης εισόδου της χώρας και σημαντικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, η συνεχής διεύρυνση του δικτύου αεροπορικών συνδέσεων και η αυξημένη τουριστική ζήτηση έχουν ενισχύσει τη στρατηγική του σημασία τόσο για τον κλάδο των αερομεταφορών όσο και για την ελληνική οικονομία.

Η ATRS αναγνώρισε, μεταξύ άλλων, το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα του αεροδρομίου, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση του τουρισμού, της απασχόλησης και της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στη βελτίωση της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας, στοιχεία που αποτυπώνονται και στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους της εταιρείας, η γενική οικονομική διευθύντρια Νάντια Ξηρογιάννη και ο διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Γιώργος Ελευθερίου, στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης της ATRS.

Η φετινή διάκριση δεν αποτελεί την πρώτη διεθνή αναγνώριση για το αεροδρόμιο της Αθήνας από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Η ATRS έχει απονείμει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία του και τα έτη 2014, 2016, 2017 και 2020, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του μεταξύ των πλέον αποδοτικών αεροδρομίων της ηπείρου.

Η νέα πρωτιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων εντείνεται, με τις διοικήσεις τους να επενδύουν σε νέες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και δράσεις βιωσιμότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στη διαρκώς αυξανόμενη επιβατική ζήτηση και στις νέες απαιτήσεις των αεροπορικών εταιρειών και των ταξιδιωτών. Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η διάκριση λειτουργεί ως ακόμη μία διεθνής επιβεβαίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας σε μια αγορά με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

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