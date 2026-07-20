Ο Τζέι Ντι Βανς έγινε πατέρας για 4η φορά – Για πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια γεννιέται παιδί εν ενεργεία αντιπροέδρου

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα αγοράκι που ονομάστηκε Άλεκ Νιλ Βανς.

Η γέννηση του παιδιού στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed αποτελεί ένα σπάνιο γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια που εν ενεργεία αντιπρόεδρος αποκτά παιδί.

Ο Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός τονίζοντας ότι η μητέρα και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστηρίζει συστηματικά την ενίσχυση της οικογένειας και την αύξηση των γεννήσεων, θεωρώντας κάθε νέα γέννηση σημαντική ευλογία για την κοινωνία της χώρας του.

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Το τέταρτο παιδί του απέκτησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς η σύζυγός του Ούσα Βανς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι το πρωί της Κυριακής.

Ο μικρός Άλεκ Νιλ Βανς γεννήθηκε το πρωί της Κυριακής, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Τζέι Ντι Βανς με ανάρτησή του. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά μας ανυπομονούν να γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς και το προσωπικό του Στρατιωτικού Ιατρικού Κέντρου Walter Reed για τη φροντίδα που παρείχαν στη σύζυγό του και το νεογέννητο.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περίπου 150 χρόνια που εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκτά παιδί κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία ακόμη παιδιά: τον 9χρονο Έγουαν, τον 6χρονο Βιβέκ και τη 4χρονη Μίραμπελ. Η Ούσα Βανς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και γνώρισε τον Τζέι Ντι Βανς το 2010, όταν οι δύο τους φοιτούσαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ.

Η γέννηση του τέταρτου παιδιού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προβάλλει συστηματικά τη σημασία της οικογένειας, ένα ζήτημα που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της δημόσιας και πολιτικής του παρουσίας.

Ο Βανς έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της οικογένειας και της αύξησης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε ομιλία του στην εκδήλωση «March for Life» στην Ουάσινγκτον είχε δηλώσει: «Θέλω περισσότερα μωρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω περισσότερα ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας και περισσότερους νέους ανθρώπους πρόθυμους να τα φέρουν στον κόσμο και να τα μεγαλώσουν».

Είχε επίσης τονίσει ότι αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης να διευκολύνει οικονομικά τους νέους γονείς, ώστε να μπορούν να αποκτούν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, χαρακτηρίζοντας κάθε νέα γέννηση «ευλογία» για την αμερικανική κοινωνία.

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