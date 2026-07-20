search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 11:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 10:14

Ο Τζέι Ντι Βανς έγινε πατέρας για 4η φορά – Για πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια γεννιέται παιδί εν ενεργεία αντιπροέδρου

20.07.2026 10:14
vance new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα αγοράκι που ονομάστηκε Άλεκ Νιλ Βανς.
  • Η γέννηση του παιδιού στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed αποτελεί ένα σπάνιο γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια που εν ενεργεία αντιπρόεδρος αποκτά παιδί.
  • Ο Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός τονίζοντας ότι η μητέρα και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό.
  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστηρίζει συστηματικά την ενίσχυση της οικογένειας και την αύξηση των γεννήσεων, θεωρώντας κάθε νέα γέννηση σημαντική ευλογία για την κοινωνία της χώρας του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το τέταρτο παιδί του απέκτησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς η σύζυγός του Ούσα Βανς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι το πρωί της Κυριακής.

Ο μικρός Άλεκ Νιλ Βανς γεννήθηκε το πρωί της Κυριακής, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Τζέι Ντι Βανς με ανάρτησή του. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά μας ανυπομονούν να γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς και το προσωπικό του Στρατιωτικού Ιατρικού Κέντρου Walter Reed για τη φροντίδα που παρείχαν στη σύζυγό του και το νεογέννητο.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περίπου 150 χρόνια που εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκτά παιδί κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία ακόμη παιδιά: τον 9χρονο Έγουαν, τον 6χρονο Βιβέκ και τη 4χρονη Μίραμπελ. Η Ούσα Βανς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και γνώρισε τον Τζέι Ντι Βανς το 2010, όταν οι δύο τους φοιτούσαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ.

Η γέννηση του τέταρτου παιδιού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προβάλλει συστηματικά τη σημασία της οικογένειας, ένα ζήτημα που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της δημόσιας και πολιτικής του παρουσίας.

Ο Βανς έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της οικογένειας και της αύξησης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε ομιλία του στην εκδήλωση «March for Life» στην Ουάσινγκτον είχε δηλώσει: «Θέλω περισσότερα μωρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω περισσότερα ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας και περισσότερους νέους ανθρώπους πρόθυμους να τα φέρουν στον κόσμο και να τα μεγαλώσουν».

Είχε επίσης τονίσει ότι αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης να διευκολύνει οικονομικά τους νέους γονείς, ώστε να μπορούν να αποκτούν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, χαρακτηρίζοντας κάθε νέα γέννηση «ευλογία» για την αμερικανική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης

Μέση Ανατολή: Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και πλοία απαντά η Τεχεράνη

Ουκρανία: Δύο νεκροί στη Ζαπορίζια από ρωσικές επιθέσεις – «Καταιγίδα» εκατοντάδων drones πάνω από τη Μόσχα (video/photos)

Μουντιάλ 2026: Η αμήχανη χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ στη «θωρακισμένη» κερκίδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houses_heatwave
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση Greenpeace: «Θερμικές παγίδες τα ελληνικά σπίτια το καλοκαίρι- Τους 38 βαθμούς φτάνει η εσωτερική θερμοκρασία στον καύσωνα»

antetokounbo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο» (Video)

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας – Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά

pappas_tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τα έχωσε» στον Τσίπρα ο Παππάς για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

crediabank_etep_new
BUSINESS

Η ΕΤΕπ και η CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη επενδύσεων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

dourou-geroulanos-davakis-tsiaras
ΚΑΛΧΑΣ

Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 11:48
houses_heatwave
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση Greenpeace: «Θερμικές παγίδες τα ελληνικά σπίτια το καλοκαίρι- Τους 38 βαθμούς φτάνει η εσωτερική θερμοκρασία στον καύσωνα»

antetokounbo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο» (Video)

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας – Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά

1 / 3