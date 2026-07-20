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20.07.2026 08:26

Ουκρανία: Δύο νεκροί στη Ζαπορίζια από ρωσικές επιθέσεις – «Καταιγίδα» εκατοντάδων drones πάνω από τη Μόσχα (video/photos)

20.07.2026 08:26
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Συνεχίζονται οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη Μόσχα να εξαπολύει επιθέσεις στη Ζαπορίζια και το Κίεβο να απαντά με εκατοντάδες drones.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Κατά δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.

Η Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης νοτιοανατολικής περιφέρειας, βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 400 drones εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

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