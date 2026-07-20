Δυτική Όχθη: Απαγορεύτηκε σε οικογένεια Παλαιστινίων να χρησιμοποιεί την τουαλέτα του σπιτιού της επειδή γειτνιάζει με τροχόσπιτο εποίκων 

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Μια εντολή του ισραηλινού στρατού εμποδίζει εδώ και τρεις εβδομάδες μια πολυμελή οικογένεια Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του σπιτιού της, αφού οι εντάσεις με τους Ισραηλινούς εποίκους της γειτονιάς οδήγησαν στην επέμβαση των στρατιωτών.
Η Ιχλάς αλ Χαθάλιν, 42 ετών, ζει με τα 14 μέλη της οικογένειάς της στο χωριό Ουμ αλ Χέιρ, κοντά στον ισραηλινό οικισμό Καρμέλ. Η εξωτερική τουαλέτα βρίσκεται ανάμεσα στο σπίτι και σε ένα τροχόσπιτο που τοποθέτησαν πέρυσι στο σημείο οι έποικοι, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι εκδόθηκε μια «προσωρινή διαταγή που κηρύσσει κλειστή ζώνη» την περιοχή.
Πριν από την εντολή, «οι έποικοι έρχονταν μέχρι την τουαλέτα και χτυπούσαν την πόρτα ζητώντας μας να φύγουμε» είπε η Χαθάλιν. Πλέον, η οικογένεια αναγκάζεται να χρησιμοποιεί «τις τουαλέτες του κοινοτικού κέντρου ή των γειτόνων», κάτι «ντροπιαστικό».
Ο στρατός εξήγησε ότι έκλεισε τη ζώνη «για να διαλυθούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές» μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε η τοποθέτηση, από τη μεριά των εποίκων, μιας κούνιας ανάμεσα στο σπίτι και την τουαλέτα. Δεν διευκρίνισε πότε θα αρθεί το μέτρο.
Σύμφωνα με τον στρατό, οι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα αυτόν διαπιστώνουν τακτικά «παράνομες ενέργειες εκ μέρους των Ισραηλινών» εποίκων, όπως «βίαιες ενέργειες ή πράξεις εναντίον των Παλαιστινίων και της περιουσίας τους».
Η Χαθάλιν είπε ότι η οικογένειά της δεν έχει πρόσβαση ούτε στο μαντρί των προβάτων –από τα οποία εξασφαλίζει τα προς το ζην– παρά μόνο με την προστασία του στρατού, κάθε τρεις-τέσσερις ημέρες. Ο στρατός ανέφερε ότι η οικογένεια διατηρεί πρόσβαση στα ζώα της.
«Προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση στις κατοχικές αρχές, όμως αυτή η υπόθεση είναι στα χέρια των εποίκων και η σημερινή κυβέρνηση είναι και η ίδια μια κυβέρνηση εποίκων», είπε ο Άχμεντ αλ Χαθάλιν, που είναι μέλος του συμβουλίου του χωριού.
Πίσω από το σπίτι, πέντε νέα προκατασκευασμένα σπίτια μαρτυρούν την εγκατάσταση ενός νέου «προκεχωρημένου φυλακίου» των εποίκων στον τομέα αυτόν. Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, δίπλα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
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