Διαβεβαιώσεις Μπέρναμ στον Τραμπ περί… άμυνας και ασφάλειας – Ο πρώην υπουργός Άμυνας είναι ο νέος τσάρος της οικονομίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε τη Δευτέρα τα καθήκοντά του, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», ανέφερε εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο πρόεδρος Τραμπ τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα.

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ να επισκεφθεί την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Νέος υπουργός Οικονομικών ο Τζον Χίλι

Εν τω μεταξύ, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, όπως ανακοίνωσε απόψε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο 66χρονος Χίλι παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στον στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Ο Χίλι, δημοφιλής βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, δεν θεωρείτο πιθανός υποψήφιος για το σημαντικότερο οικονομικό υπουργείο. Ωστόσο, είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός Οικονομικών μεταξύ 2002-7.

Ο στόχος του τώρα θα είναι να βοηθήσει τον Μπέρναμ να βρει περισσότερους πόρους για να επενδύσει στην άμυνα.

Ο Εντ Μίλιμπαντ – υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος (2010-2015) – διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της.

Διαβάστε επίσης:

Tέλος οι εορτασμοί, αρχίζει η δουλειά: Οι 8 προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Άντι Μπέρναμ

Η φτώχεια βαθαίνει στο Ιράν, αλλά η εξέγερση δεν έρχεται – Η οργή αλλάζει στόχο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, το παράδοξο στον ανήσυχο νότο

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ αλ-Χάγια











