Νέος ηγέτης της Χαμάς ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ αλ-Χάγια

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Τον επικεφαλής διαπραγματευτή της, Χαλίλ αλ-Χάγια, όρισε ως νέο ηγέτη της η Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης τη Δευτέρα 20/7.

Ο Αλ-Χάγια διαδέχεται τον Γιαχία Σινβάρ, ο οποίος σκοτώθηκε το 2024 σε σύγκρουση με τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της Χαμάς με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο νέος επικεφαλής της οργάνωσης είχε μέχρι σήμερα τον ρόλο του βασικού διαπραγματευτή της και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ηγετικής ομάδας της Χαμάς μετά τις απώλειες του Σινβάρ και του Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είχε επίσης βρεθεί στο στόχαστρο του Ισραήλ στο παρελθόν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το 2025 είχε αποτελέσει στόχο επιχείρησης στην Ντόχα μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, ωστόσο κατάφερε να γλιτώσει.

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