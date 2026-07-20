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20.07.2026 20:12

Απειλές Τραμπ στο Ιράν: «Θα πληρώσετε πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη»

20.07.2026 20:12
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Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται.

«Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και σε κάθε ηγέτη των Ενόπλων Δυνάμεων», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει γι’ αυτόν τον φόνο πολλαπλάσια! Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και σε κάθε ηγετικό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι ο αμερικανικός στρατός αποκρύπτει πληροφορίες για τραυματίες στρατιώτες, μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία. 

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών το Σαββατοκύριακο, εκ των οποίων δύο σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και ενός στο βόρειο Ιράκ.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξετάζουν ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στον χώρο της επίθεσης στην Ιορδανία, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

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