Οι Χούθι προειδοποιούν τα σαουδαραβικά πλοία ότι «θα αποτελέσουν στόχο» αν παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό

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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι Χούθι απηύθυναν προειδοποίηση προς τα πλοία με προορισμό τη Σαουδική Αραβία, καλώντας τα μέσω VHF να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν. Η οργάνωση της Υεμένης προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αγνόησης της εντολής μπορεί να υπάρξει στρατιωτική αντίδραση.

Στο μήνυμα που μεταδόθηκε αναφέρεται: «Σύμφωνα με την απόφαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση της ναυσιπλοΐας για τα σαουδαραβικά πλοία, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού που υφίσταται ο λαός της Υεμένης. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που ανήκουν στον σαουδαραβικό εχθρό να συνεχίσουν τη διέλευσή τους μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, τα πλοία αυτά θα αποτελέσουν στόχο μας. Τέλος».

Breaking | Houthi-controlled naval forces are now contacting vessels bound for Saudi Arabia over VHF radio, instructing them to turn back as they seek to enforce the announced blockade and warning that military action could follow if their orders are ignored. https://t.co/vHmsAfBrMD pic.twitter.com/MqNDEthHmZ — Basha باشا (@BashaReport) July 20, 2026

Οι Χούθι, η ένοπλη οργάνωση της Υεμένης που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε αποκλεισμό των σαουδαραβικών πλοίων που κινούνται προς και από την Ερυθρά Θάλασσα. Η κίνηση αυτή δημιουργεί φόβους για άνοιγμα νέου μετώπου στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, ενώ αυξάνει την πίεση στις ήδη ασταθείς διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης μετά τις ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν νέες επιχειρήσεις τη Δευτέρα, 20/7, με το Ιράν να στοχεύει χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες διαμεσολάβησης για περιορισμό της έντασης.

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