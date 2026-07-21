Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σπάει ρεκόρ στο παγκόσμιο box office – Πάνω από 264 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, σπάζοντας μάλιστα και προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την «Οδύσσεια» να εισπράττει περίπου 200 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, μετά τις ισχυρές προπωλήσεις εισιτηρίων και τις sold-out προβολές IMAX.

Ωστόσο μετά από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε τις προβλέψεις, αποφέροντας 264 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures.

Μόνο στη Βόρεια Αμερική, η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατ. δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026, μετά το Toy Story 5 (159 εκατ. δολάρια) και την ταινία The Super Mario Galaxy Movie (131 εκατ. δολάρια).

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στις ΗΠΑ, καθώς η Οδύσσεια δεν είναι απλώς μια μεταφορά ενός ελληνικού έπους 2.700 ετών, αλλά είναι και ακατάλληλη για παιδιά κάτω από 17 ετών, κάτι που περιορίζει σημαντικά το κοινό.

Η «Οδύσσεια» επικράτησε του Μπάτμαν

Η Οδύσσεια αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει σημειώσει ποτέ ο Νόλαν, ξεπερνώντας το The Dark Knight Rises του 2012, το οποίο είχε κάνει παγκόσμιο άνοιγμα με 249 εκατ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε ακόμη καλύτερη πρεμιέρα από το Οσκαρικό Oppenheimer του 2023 (180 εκατ. δολάρια), το οποίο ολοκλήρωσε την παγκόσμια πορεία του με 975 εκατ. δολάρια.

Η Οδύσσεια κόστισε, σύμφωνα με πληροφορίες, 250 εκατ. δολάρια και η προώθησή της 125 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό την καθιστά μία από τις πιο ακριβές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς μέχρι στιγμής, αλλά δεδομένου ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό παραγωγής της, πιθανότατα δεν θα αργήσει να ανακτήσει πλήρως αυτά τα έξοδα.

Ακόμα, είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι εξαντλήθηκε για την «Οδύσσεια» και από τις προσπάθειες που κατέβαλε στα γυρίσματα: «Άγγιξα τα όρια της δικής μου αντοχής αλλά και όλων των υπολοίπων».

Όπως είπε μάλιστα θα χρειαστεί 3 χρόνια μέχρι την επόμενη ταινία του.

«Σίγουρα άγγιξα τα όρια της δικής μου αντοχής, αλλά και όλων των υπολοίπων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κρίστοφερ Νόλαν, προσθέτοντας πως μια ταινία για την Οδύσσεια πρέπει να είναι δύσκολη, αλλιώς κάτι δεν γίνεται σωστά.

Αυτό που μένει να δούμε είναι αν η ταινία του Νόλαν μπορεί να φτάσει το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων, αλλά δεδομένου ότι ο ισχυρότερος ανταγωνιστής θα έρθει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου με την πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την κυριαρχία του στο παγκόσμιο box office.

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε το Variety, η live action εκδοχή της «Moana» από την Disney κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Box Office, με τα συνολικά έσοδά της να ανέρχονται πλέον στα 178,4 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ταινίες «Minions & Monsters» και «Toy Story 5» ισοβάθμησαν στην τρίτη θέση, με τα παγκόσμια έσοδα της πρώτης εβδομάδας να ανέρχονται στα 323,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η δεύτερη έχει φτάσει τα 958,4 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία «Supergirl» έχει συνολικά έσοδα παγκοσμίως μόλις 120 εκατομμύρια δολάρια.

Η «Οδύσσεια» αποθεώθηκε και από το ελληνικό κοινό μετά την πρεμιέρα. «Έπος, αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» και «απίστευτες ερμηνείες» τόσο από τον Ματ Ντέιμον όσο και για την Αν Χάθαγουεϊ είναι μερικά από τα σχόλια στα social media.

Διαβάστε επίσης

«Avengers: Doomsday»: Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε και υπόσχεται τη μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία της Marvel (Video)

Πρεμιέρες ταινιών με Έλεν Μίρεν και Σεθ Ρόγκεν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία στο παγκόσμιο box office – «Έφτασα στα όρια της αντοχής μου» λέει ο Νόλαν (Video)