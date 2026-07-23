Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση Paramount/Skydance και Warner Bros Discovery

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση των Paramount, Skydance και Warner Bros Discovery, κρίνοντας ότι δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισμός στην κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή.

Η Paramount συμφώνησε να τερματίσει τη συνεργασία διανομής με τη Universal στην Ευρώπη για να ικανοποιήσει τους όρους της Επιτροπής.

Παρά την ευρωπαϊκή έγκριση, η ολοκλήρωση της συμφωνίας των 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει αβέβαιη λόγω δικαστικής παρέμβασης στις ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια πάγωσε προσωρινά τη διαδικασία έπειτα από προσφυγές πολιτειών που ανησυχούν για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Επιπλέον, εκκρεμεί η αγωγή της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής και η στάση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη συναλλαγή.

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Ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της κολοσσιαίας συγχώνευσης Paramount/Skydance και Warner Bros Discovery γίνεται πιο εύκολος καθώς ένα από τα εναπομείναντα – εν δυνάμει – «εμποδια» προς την ολοκλήρωση της, η έγκριση της Κομισιόν, δεν υφίσταται. Η Ε.Ε. την ενέκρινε χθες.

Βέβαια ως βασική προϋπόθεση για την έγκριση, η Paramount είχε συμφωνήσει να ακυρώσει τη συνεργασία της με τη Universal στη διανομή ταινιών στην Ευρώπη μέσα σους επόμενους 13 μήνες.

Η έγκριση της Ε.Ε. αποτελεί ένα από τα τελευταία κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ύψους 110 δισ. δολαρίων.

Νωρίτερα την συγχώνευση είχε εγκρίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η έρευνα της Ε.Ε. εξέτασε ανάλογο ενδεχόμενο επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία δεν θα βλάψει τον ανταγωνισμό στον τομέα της τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς θα παραμείνουν αρκετοί παγκόσμιοι και τοπικοί ανταγωνιστές. Οι ερευνητές της Επιτροπής επισήμαναν, ωστόσο, ότι η αγορά διανομής ταινιών θα παρουσιάσει υπερβολική συγκέντρωση λόγω της μακροχρόνιας κοινοπραξίας της Paramount με την Universal, η οποία λειτουργεί υπό την επωνυμία United International Pictures.

Η Paramount συναντήθηκε με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και συμφώνησε να αποχωρήσει από τη συνεργασία, καθώς και να μην συνάψει παρόμοια συμφωνία για τουλάχιστον μια δεκαετία.

«Αυτές οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν πλήρως τα ζητήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή, διασφαλίζοντας ότι οι ταινίες της συγχωνευθείσας οντότητας δεν θα διανέμονται από κοινού με αυτές της Universal ή της Disney», ανέφερε η Επιτροπή σε δήλωσή της.

Στο μεταξύ το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια σταμάτησε προσωρινά τη συγχώνευση τη Δευτέρα, εν αναμονή της ακρόασης σχετικά με μια προκαταρκτική εντολή που ζητήθηκε από 12 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα ενοποιήσει δύο από τους τρεις κορυφαίους βασικούς προγραμματιστές καλωδιακής τηλεόρασης στις ΗΠΑ και δύο από τους κορυφαίους διανομείς ταινιών, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές και λιγότερη παραγωγή.

Εκκρεμεί επίσης η εκδίκαση της αγωγής της Ένωσης Συγγραφέων/Σεναριογράφων Αμερικής με επιχείρημα ότι θα περιορίσει τις αμοιβές και τις δημιουργικές ευκαιρίες για τους σεναριογράφους κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στη συναλλαγή.

Η Paramount έχει ήδη λάβει εγκρίσεις από περίπου 20 άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και η Κίνα.

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