Ο καύσωνας έφυγε, τώρα έρχονται τα πάνω-κάτω: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και στο βάθος κανονικότητα

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Το μετεωρολογικό κοκτέιλ έντονης ζέστης, αφρικανικής σκόνης και αυξημένης υγρασίας χθες (22/7) μάς εξάντλησε, με την υγρασία να κάνει τη δυσφορία ακόμα πιο αισθητή. Η μεγάλη ανατροπή, όμως, επιτέλους ήρθε! Ο καύσωνας κλείνει σήμερα (23/7) οριστικά τον κύκλο του.

Παράδοξως για την εποχή, ψυχρότερες αέριες μάζες εισβάλλουν στη χώρα, ρίχνοντας τη θερμοκρασία εντυπωσιακά και προσφέροντάς μας τη θερμοκρασιακή ανάκαμψη που τόσο περιμέναμε!

Ο καυτός Λίβας, ο Μαϊστράλης και ο κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Πέρα από τη θερμή εισβολή από την Αφρική, ένας από τους κύριους υπαίτιους που ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε σε ακραία επίπεδα στα ανατολικά ηπειρωτικά ήταν το φαινόμενο του Λίβα.

Ο Λίβας είναι ένας νοτιοδυτικός άνεμος, ο οποίος όταν συνδυάζεται με τη μορφολογία του εδάφους της χώρας μας, μετατρέπεται σε έναν εξαιρετικά θερμό και ξηρό καταβάτη άνεμο. Όταν οι αέριες μάζες έρχονται από τα νοτιοδυτικά (και με τη συνδρομή του δυτικού-βορειοδυτικού ανέμου, δηλαδή του Μαϊστράλη), εξαναγκάζονται να ανέβουν τους μεγάλους ορεινούς όγκους της Πίνδου και της Πελοποννήσου, όπου συμπυκνώνονται και χάνουν την υγρασία τους.

Όταν ξεπεράσουν τις κορυφογραμμές και αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τα ανατολικά ηπειρωτικά πεδινά (τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο), ο αέρας συμπιέζεται βίαια κατά την κάθοδό του. Έτσι, η θερμοκρασία του ανεβαίνει αλματωδώς λόγω της συμπιεστικής θέρμανσης και η σχετική υγρασία εξαφανίζεται, πέφτοντας σε εξαιρετικά χαμηλά, μονοψήφια ποσοστά.

Αυτός ο συνδυασμός εκτόξευσε το θερμόμετρο έως τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, καθιστώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Επειδή πρόκειται για έναν τελείως στεγνό και καυτό αέρα, «ρούφηξε» κάθε ίχνος υγρασίας από τη βλάστηση, μετατρέποντας τα δάση και τα ξερά χόρτα σε απόλυτη καύσιμη ύλη.

Με τις δυνατές ριπές των δυτικών ανέμων να φτάνουν έως και τα 80 χλμ/ώρα, η Πολιτική Προστασία έθεσε για πρώτη φορά φέτος τις περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, της Κορινθίας και της Αργολίδας σε Κατηγορία 5 (Κόκκινο Συναγερμό).

Το καιρικό μενού για αύριο Πέμπτη: Ηλιοφάνεια, βοριάδες και υποχώρηση της ζέστης

Σήμερα Πέμπτη (23/7), περιμένουμε ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες πιθανώς να δώσουν λίγες πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στα νησιά μας θα επικρατεί λαμπερή ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα από τη σκόνη, με ένταση έως 6 μποφόρ στα πελάγη μας, ενώ στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Όσο για τη ζέστη, επιτέλους υποχωρεί αισθητά! Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 32 με 34 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Μόνο στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς, ενώ ακόμα πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες στα βόρεια και τις Κυκλάδες, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς. Περιμένουμε νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας με πιθανότητα για ψιλόβροχο, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και τα νότια, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, με ακόμα χαμηλότερες τιμές στα παραθαλάσσια.

Πηγαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ευεργετικός Βαρδάρης, ενώ το θερμόμετρο θα σημειώσει εντυπωσιακή υποχώρηση, δείχνοντας από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή η κορύφωση της δροσιάς με βροχές

Η ψυχρή εισβολή θα γίνει ακόμα πιο αισθητή την Παρασκευή, ρίχνοντας κι άλλο τον υδράργυρο, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας σε αρκετές περιοχές. Λίγη υπομονή ακόμα, καθώς στην πορεία επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον τώρα θα το απολαύσουμε με πολύ πιο ανθρώπινες θερμοκρασίες.

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