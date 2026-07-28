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28.07.2026 12:31

Κυπριακό: «Θέλω να βοηθήσω, αλλά όλα εξαρτώνται από τον λαό της Κύπρου» είπε ο Γκουτέρες στη συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη

28.07.2026 12:31
guterres-christodoulides

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Ο Αντόνιο Γκουτέρες συνάντησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην διήμερη επίσκεψή του στη Κύπρο για την λύση στο Κυπριακό.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο προεδρικό μέγαρο, είπε ότι «θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό».

Πρόσθεσε ωστόσο πως η λύση στο ζήτημα του Κυπριακού «εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή».

Από πλευράς του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «χρειαζόμαστε καλά νέα» στην Κύπρο και στην περιοχή καθώς και σε διεθνές επίπεδο και «βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση».

Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Ο Γκουτέρες αμέσως μετά συνάντησε τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιουρμάν, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επίσης σήμερα κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των ειρηνευτών έξω από το Ledra Palace, επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοουμένων, συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών, τους επικεφαλής των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ το βράδυ θα γίνει το ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ (παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας)

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Στην Λευκωσία ο Γκουτέρες για το Κυπριακό – Σήμερα οι συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί

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