Ο Στάικος φτιάχνει… ήρωες!

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Με γέμισε χαρά που εφέτος το καλοκαίρι ο αγαπημένος μου συγγραφέας και φίλος Ανδρέας Στάικος ήλθε στην Κάσο μου, παρέα με την εξαίρετη θεατρολόγο και ηθοποιό Εμμανουέλα Κοντογιώργου και περάσαμε πέντε μέρες με βουτιές, ντολμαδάκια και μακαρούνες με τη σιτάκα και όμορφες συζητήσεις για τη μεγάλη μας αγάπη, το θέατρο.

Πριν από λίγες μέρες στο Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο παίχτηκε το ένα από τα δύο μονόπρακτά του – που θα κάνουν πρεμιέρα σε λίγες μέρες στο θέατρο Αργώ, κάθε Σάββατο στις 6 μ. μ. – το «Εν Κορακοβουνίω».

«Τι επιφυλάσσεις στους θεατές;», τον ρώτησα πριν από την παράσταση.

«Αποφάσισα να τους ανταμείψω μ’ ένα ωραίο παραμύθι που, νομίζω, το χρειάζονταν. Χρειάζονταν ό,τι τους έλειπε. Είχα λοιπόν τη σατανική σκέψη να τους προσφέρω τον ήρωα των ονείρων τους», μου απάντησε.

Τα δύο μονόπρακτα του Ανδρέα Στάικου παρουσιάζονται για πρώτη φορά («Εν Κορακοβουνίω» – «Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία» και σας δίνω μια πρώτη γεύση.

Εν Κορακοβουνίω

Σε ένα ορεινό, εγκαταλελειμμένο χωριό, οι λιγοστοί κάτοικοι μαραζώνουν. Ένας από μηχανής θεός – στην περίπτωσή μας μια νεαρή δασκάλα που ξεκινά τη σταδιοδρομία της στο συγκεκριμένο χωριό –, για να απαλλάξει το χωριό από τη μιζέρια του, μηχανεύεται και προσφέρει την ψευδαίσθηση που θα αφυπνίσει όχι μόνο το χωριό αλλά και την ίδια. Δίκην μάγισσας δημιουργεί το βασίλειο της ψευδαίσθησης, δημιουργεί έναν εθνικό ήρωα.

Μια μεταφορά για τους Νεοέλληνες. Αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και επιβιώνουν – αλίμονο! – με τη «λυτρωτική» συνδρομή της ψευδαίσθησης!

Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία

Η Λέλα και η Νανά, δύο παλιές συμμαθήτριες, συναντιούνται έπειτα από χρόνια, όταν η μια έχει παντρευτεί ενώ η άλλη διάγει… ηδονόσπαρτον βίον! Η συνάντησή τους θα αποκαλύψει τα μυστικά τους και θα γίνει η αιτία μιας απροσδόκητης έκρηξης. Ένα έργο για την εσωτερική σύγκρουση της γυναίκας με όσα της επιβάλλει η κοινωνία και τους ρόλους που αναγκάζεται να επωμιστεί και να τους ακολουθεί σε όλη της τη ζωή. Ένας ύμνος στο δικαίωμά της να είναι ελεύθερη, να ποθεί την περιπέτεια και να είναι η ίδια κυρία του εαυτού της.

ΥΓ.: Είπαμε «Καλό Μήνα»;

INFO

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Στάικος. Ερμηνεύουν: Εμμανουέλα Κοντογιώργου, Αιμιλία Μήλιου. Παραγωγή: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου «Σπίτι Της».

Φωτογραφίες: Τζένη Αναγνωστοπούλου. Γραφιστικά, βοηθός σκηνοθέτη: Ματίνα Μαυρομάτη.

Θέατρο Αργώ – Ελευσινίων 13-15, Αθήνα | Τηλ.: 6982886132 | Από 17 Οκτωβρίου έως 28 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο, μόνο για 7 παραστάσεις

Online προπώληση: ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΪΚΟΥ | Εισιτήρια online! | More.com

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