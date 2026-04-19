Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

Αναλυτικά:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ιδού ο νέος εκλογικός νόμος

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Πόλεμος και Ειρήνη

Real news: Ποια έκτακτα και ποια μόνιμα μέτρα είναι στο τραπέζι

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Παρέμβαση για να φάνε την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τριπλή «ασπίδα» στον καταναλωτή

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Εγκληματική Οργάνωση»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Νέο πακέτο μέτρων στήριξης και στο βάθος ΔΕΘ

ΕΣΤΙΑ: Στο τραπέζι πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τις υποκλοπές

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Στην απομόνωση ο Μητσοτάκης

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το νέο παζλ Ελλάδας – Τουρκίας – Ισραήλ

Documento: Μακάριος ο Γκρούεζας της κυβέρνησης

ΚONTRA: Αποκλείει ο Τσίπρας προεκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα

