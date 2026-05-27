ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:36
27.05.2026 08:23

Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Πεντέλης: ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη λεωφόρο Πεντέλης, όταν ένα ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα, που κατευθυνόταν προς την Πεντέλη, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Το όχημα, αφού καβάλησε τη διαχωριστική νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια καρφώθηκε σε δέντρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα για περίπου 20 μέτρα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Πεντέλης.

Οι δύο νεαροί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, φέροντας ελαφριά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

