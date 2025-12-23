Εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον Λευτέρη Πανταζή – «Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται» (Video)

Εξιτήριο πήρε ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από την ολιγοήμερη νοσηλεία του εξαιτίας υπερκόπωσης.

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας του, ο τραγουδιστής τόνισε ότι κάποιες φορές παραμελούμε τον εαυτό μας και υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις στην υγεία μας.

«Υπερκόπωση, έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν λιποθυμία ήταν. Ήμουν μες στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έβλεπε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει» είπε αρχικά.

«Και οι γιατροί μου ‘πανε να χαλάω και κάνα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά… και επειδή εγώ είμαι και, ξέρεις, θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, μου λέει. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ δεκαπέντε μέρες. Κοιμόμουνα δύο-τρεις ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται, πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Παύλος Κοντογιαννίδης: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης» (Video)