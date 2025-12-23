Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (23/12) στο Buongiorno ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά και τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Αφορμή αποτέλεσε μια ερώτηση που έθεσε ο Άρης Καβατζίκης στην υπεύθυνη του Μύλου των Ξωτικών, την οποία ο Ανδρέας Μικρούτσικος χαρακτήρισε «όπλο» της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ρωτώντας αν υπήρξαν ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία λόγω των μπλόκων των αγροτών είναι σαν να τονίζεται το επιχείρημα της κυβέρνησης. «Αν είχαμε εδώ τον κυβερνητικό εκπροσωπο, αυτή την ερώτηση θα έκανε» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε την υπεύθυνη του Μύλου των Ξωτικών και ο Άρης κάνει ερώτηση για το αν τα ξενοδοχεία… Η ερώτηση που κάνεις είναι το όπλο της κυβέρνησης να εξηγεί ότι ναι μεν έχουν δίκιο οι αγρότες, αλλά δεν πρέπει να κάνουν. Λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός. Εσύ, την κυρία που κάνει εκδηλώσεις, τον κοινωνικό αυτοματισμό των μπλόκων βρήκες να τη ρωτήσεις; Είσαι τόσο με την κυβέρνηση, δικαίωμά σου…» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τον Άρη Καβατζίκη, αλλά και τη Φαίη Σκορδά να αντιδρούν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με αυτό που ακούστηκε στον τηλεοπτικό αέρα.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σκορδά: Τον επιπλήττεις τώρα; Τι υπονοείς τώρα; Ότι βγάλαμε την κυρία για να στηρίξουμε την κυβέρνηση; Τι υπονοείς τώρα; Το βγάζουμε αυτό το θέμα κάθε χρόνο στην εκπομπή.

Μικρούτσικος: Στον Άρη πες το!

Ουγγαρέζος.: Είσαι άδικος τώρα, γιατί ο Άρης είναι δημοσιογράφος και οφείλει να ρωτήσει και αυτό. Δεν εξυπηρετεί κάποια αντζέντα.

Μικρούτσικος: Εγώ δεν είπα να μην κάνει την ερώτηση, απλά εξηγώ τι είναι η ερώτηση του Άρη, αυτό λέω.

Σκορδά: Αν θες κάνε εσύ ερωτήσεις, θα κρίνεις τώρα τον Άρη; Δεν είναι ωραίο.

Καβατζίκης: Είναι δυνατόν να το ρώτησα για να στηρίξω την κυβέρνηση; Δεν εξυπηρετώ κανέναν.

Μικρούτσικος: Το είδα στην ερώτησή σου.

Σκορδά: Προσβάλεις τώρα και εμένα και το κανάλι! Υπονοείς τώρα, τι;

Καβατζίκης: Μακάρι να πληρωνόμουν από την κυβέρνηση, κύριε Μικρούτσικε.

