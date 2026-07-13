Για κίνδυνο επιθέσεων από ιρανικές μυστικές υπηρεσίες σε Ευρώπη και Γερμανία κάνει λόγο ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών

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Για τον κίνδυνο επιθέσεων από ιρανικές μυστικές υπηρεσίες στη Γερμανία και στην Ευρώπη προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών στην Bundestag, με αφορμή τη «λίστα αντιποίνων» η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ιρανική εφημερίδα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλους ηγέτες.

«Πρέπει να υποθέτουμε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν θα πραγματοποιήσουν επίσης επιθέσεις στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μαρκ Χένριχμαν (CDU) στην εφημερίδα Handelsblatt. Ο κ. Χένριχμαν ερμήνευσε επίσης την ιρανική λίστα ως «ένδειξη της απελπισίας, αλλά και της επιθετικότητας της Τεχεράνης». Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ανακτήσει την εξουσία και την επιρροή του στην περιοχή, έπειτα από σημαντικές αποτυχίες», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής και σημείωσε ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας επικεντρώνονται τώρα στους λεγόμενους «πράκτορες μιας χρήσης», για άτομα που προσλαμβάνονται την τελευταία στιγμή και αναλαμβάνουν συγκεκριμένη αποστολή, συχνά χωρίς ειδική εκπαίδευση από τις μυστικές υπηρεσίες. Ο αρμόδιος του CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει κανείς να αναμένει ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει ήδη στοχευμένες δολοφονικές και τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση, ενώ ο Κονσταντίν φον Νοτς από τους Πράσινους περιέγραψε ως «εξαιρετικά ρεαλιστικό» τον κίνδυνο. Για «αυξημένο επίπεδο απειλής» έκανε λόγο η κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri δημοσιεύθηκε πρόσφατα κολάζ φωτογραφιών ξένων ηγετών με φόρμα κατάδικου και στόχο στο μέτωπό τους – ανάμεσά τους ο Φρίντριχ Μερτς, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

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