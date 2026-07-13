search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 22:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 20:58

Για κίνδυνο επιθέσεων από ιρανικές μυστικές υπηρεσίες σε Ευρώπη και Γερμανία κάνει λόγο ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών

13.07.2026 20:58
frankfourti germania – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τον κίνδυνο επιθέσεων από ιρανικές μυστικές υπηρεσίες στη Γερμανία και στην Ευρώπη προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών στην Bundestag, με αφορμή τη «λίστα αντιποίνων» η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ιρανική εφημερίδα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλους ηγέτες.

«Πρέπει να υποθέτουμε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν θα πραγματοποιήσουν επίσης επιθέσεις στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μαρκ Χένριχμαν (CDU) στην εφημερίδα Handelsblatt. Ο κ. Χένριχμαν ερμήνευσε επίσης την ιρανική λίστα ως «ένδειξη της απελπισίας, αλλά και της επιθετικότητας της Τεχεράνης». Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ανακτήσει την εξουσία και την επιρροή του στην περιοχή, έπειτα από σημαντικές αποτυχίες», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής και σημείωσε ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας επικεντρώνονται τώρα στους λεγόμενους «πράκτορες μιας χρήσης», για άτομα που προσλαμβάνονται την τελευταία στιγμή και αναλαμβάνουν συγκεκριμένη αποστολή, συχνά χωρίς ειδική εκπαίδευση από τις μυστικές υπηρεσίες. Ο αρμόδιος του CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει κανείς να αναμένει ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει ήδη στοχευμένες δολοφονικές και τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση, ενώ ο Κονσταντίν φον Νοτς από τους Πράσινους περιέγραψε ως «εξαιρετικά ρεαλιστικό» τον κίνδυνο. Για «αυξημένο επίπεδο απειλής» έκανε λόγο η κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri δημοσιεύθηκε πρόσφατα κολάζ φωτογραφιών ξένων ηγετών με φόρμα κατάδικου και στόχο στο μέτωπό τους – ανάμεσά τους ο Φρίντριχ Μερτς, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Διαβάστε επίσης:

«Πάγος» στα σχέδια Τραμπ για τέλη στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή τους» λέει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

Πανηγυρίζει ο Ερντογάν για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ: Η Τουρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες της Συμμαχίας

Γαλλία: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Φοντενεμπλό – Στάχτη 10.000 στρέμματα δάσους (Photos/Videos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες, έλαβε άδεια για την παραγωγή πυραύλων

Marfin
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: «Η έκθεση δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση», λένε οι συνήγοροι των συλληφθέντων – Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στα ίχνη τους

nosokomeio lamias new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία για τα κρούσματα σαλμονέλας: Πάνω από 30 ασθενείς στα επείγοντα, έρευνα για τη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου

elas_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη για Άργος: «Απολογισμός 2.200 λέξεων, ούτε μία για τη μάνα του Θοδωρή»

venezuela-ereipia2
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πάνω από 4.500 οι νεκροί από τους σεισμούς, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Οι προβλέψεις για το πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις σε 100 σχολές

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου - «Περιττή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 22:52
zelensky-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες, έλαβε άδεια για την παραγωγή πυραύλων

Marfin
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: «Η έκθεση δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση», λένε οι συνήγοροι των συλληφθέντων – Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στα ίχνη τους

nosokomeio lamias new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία για τα κρούσματα σαλμονέλας: Πάνω από 30 ασθενείς στα επείγοντα, έρευνα για τη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου

1 / 3