Πόρτο Γερμενό: Καταφύγιο για τα πυρόπληκτα ζώα έγινε το γήπεδο Βιλίων – Έκκληση για υιοθεσίες

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Σε προσωρινό σταθμό υποδοχής για δεκάδες ζώα που διασώθηκαν από τις πυρόπληκτες περιοχές γύρω από το Πόρτο Γερμενό έχει μετατραπεί το γήπεδο Βιλίων.

Αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα μεταφέρονται στον χώρο, όπου εξετάζονται από κτηνιάτρους και δέχονται τη φροντίδα εθελοντών και φιλοζωικών οργανώσεων. Τα περισσότερα βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση, ωστόσο εμφανίζουν έντονα σημάδια φόβου και στρες από τις ακραίες συνθήκες που βίωσαν.

«Αφού φοβήθηκαν οι άνθρωποι, φανταστείτε πόσο φοβήθηκαν τα ζώα», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, αρμόδιος για την προστασία των ζώων, Δημήτρης Παγώνης.

Συνεχίζονται οι έρευνες στις πληγείσες περιοχές

Συνεργεία του Δήμου, εθελοντές, κτηνίατροι και μέλη φιλοζωικών οργανώσεων παραμένουν στο πεδίο, αναζητώντας ζώα που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί ή να έχουν βρει καταφύγιο μακριά από τις κατοικίες.

Η πλήρης έκταση της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία στο Πόρτο Γερμενό παραμένει δύσκολη. Οι αρμόδιοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να εντοπιστούν και ζώα που δεν κατάφεραν να σωθούν.

Παράλληλα, πολλοί κάτοικοι επισκέπτονται τον προσωρινό σταθμό αναζητώντας τα κατοικίδιά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κηδεμόνες επανενώνονται με τα ζώα τους, ενώ άλλοι εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία.

Ο σταθμός δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, της Dogs’ Voice και φιλοζωικών φορέων, ώστε τα ζώα που απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές να καταγράφονται, να εξετάζονται και να φιλοξενούνται προσωρινά με ασφάλεια.

Δυνατότητα άμεσης υιοθεσίας

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παγώνης, τα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται στο γήπεδο μπορούν να υιοθετηθούν με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την κτηνιατρική εξέταση και την ολοκλήρωση του συμβολαίου υιοθεσίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια που θα θελήσει να προσφέρει σπίτι σε κάποιο από τα ζώα.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του σταθμού, οι δωρεές σε τροφές είναι ευπρόσδεκτες, αν και μέχρι στιγμής η ανταπόκριση πολιτών και φορέων είναι μεγάλη και υπάρχουν επαρκή αποθέματα. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει και η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι φροντίζουν, σιτίζουν και βγάζουν βόλτα τα φοβισμένα ζώα.

«Τα ζώα δεν είναι αντικείμενα»

Από τον χώρο απευθύνθηκε νέα έκκληση προς τους κηδεμόνες να μην αφήνουν τα κατοικίδιά τους μόνα σε εξοχικές κατοικίες ή δεμένα σε αυλές, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

«Το ζώο που έχουμε επιλέξει για συντροφιά πρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας. Δεν είναι αντικείμενο που το αφήνουμε στο σπίτι», τόνισε ο κ. Παγώνης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι υπήρξαν και κάτοικοι που απομακρύνθηκαν για να βοηθήσουν στη φωτιά και στη συνέχεια δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στις ιδιοκτησίες τους.

Ο προσωρινός σταθμός παραμένει σε απόλυτη ετοιμότητα, καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει προβλεφθεί σχέδιο απομάκρυνσης των ζώων σε περίπτωση που οι φλόγες πλησιάσουν τα Βίλια, μια διαδικασία που, όπως επισημάνθηκε, θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη καταπόνηση στα ήδη τρομαγμένα ζώα.

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