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26.06.2026 15:39

Πέρασε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τέλος ο β’ γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

26.06.2026 15:39
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Πέρασε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βάζει τέλος στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Ο β’ γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει κλείσει τον κύκλο του» υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, υπερασπιζόμενος τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δέχτηκε τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Πρόκειται ειδικότερα για τα  άρθρα 54, 56 και 57 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα αυτοδιοικητικών εκλογών.Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Κατά τον υπουργό, το νέο εκλογικό σύστημα θα οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής και άρα σε «πραγματική νομιμοποίηση των τοπικών αρχόντων», ενώ από την αντιπολίτευση ασκήθηκε η κριτική ότι είναι «κομμένο» και «ραμμένο» στα μέτρα της κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως «το σύστημα των δύο γύρων έχει κλείσει τον κύκλο του», και πως νούμερο ένα στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών ιδίως στο β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η ταλαιπωρία των ψηφοφόρων, αλλά και τα «παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου». 

Σε σχέση με την ένσταση αντισυνταγματικότητας σημείωσε: «Η ένσταση θα μπορούσε να έχει τον τίτλο “δεν μας αρέσει το εκλογικό σύστημα, άρα είναι αντισυνταγματικό”». Και τόνισε πως το Σύνταγμα δε θέτει συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, πολλώ δε μάλλον σύστημα δύο γύρων. Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης σημείωσε «σύστημα Φρανκενστάιν ήταν το πρωτοφανές σε όλη την υφήλιο, να κερδίζει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή και να είναι μειοψηφία μέσα στο δημοτικό του συμβούλιο!».

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