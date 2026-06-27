Μαρινάκης για Τσίπρα: Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον «Τρελοπενηντάρη» – Κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων (Videos)

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, μέσω του Mega, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Mε αφορμή τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού για την οικονομία, o Παύλος Μαρινάκης παρομοίασε τον Αλέξη Τσίπρα με «Τεπενδρή» στην ταινία «Ο Τρελοπενηντάρης», αναφέροντας πως «κάνει τον κιμπάρη, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογουμένων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε ανεξέλεγκτες παροχές, καθώς δεσμεύεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις οροφές δαπανών.

«Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε»

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει», με βάση το πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε υπέρβαση θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέες συνθήκες επιτήρησης.

«Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: μέτρα λιτότητας και τα λοιπά», τόνισε στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο».

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ώστε τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους πολίτες, εξήγησε.

«Ο Τσίπρας επέβαλε 29 φόρους και έκλεισε τις τράπεζες»

Συνεχίζοντας την επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κατηγόρησε ότι «επέβαλε 29 φόρους», «κορόιδεψε τον κόσμο», «τον έβαλε στις ουρές στα ATM» και «έκλεισε τις τράπεζες».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιβάρυνε τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυξάνοντας τον ΕΝΦΙΑ, την προκαταβολή φόρου και τη φορολογία στην υγεία.

«Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ. Επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να έχει “εκδικητικά” χαρακτηριστικά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι η μείωση των φόρων, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

«Για μένα, οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να έχει «εκδικητικά» χαρακτηριστικά απέναντι στις επιχειρήσεις, αλλά να δημιουργεί συνθήκες για νέες θέσεις εργασίας και επιστροφή του οφέλους στην πραγματική οικονομία.

Αναφορά σε επενδύσεις και εξαγωγές

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία των επενδύσεων και των εξαγωγών, λέγοντας ότι το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν στο 10% του ΑΕΠ ως προς τις επενδύσεις, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 20%.

Όπως ανέφερε, η χώρα έχει πλέον φτάσει στο 18%-19%, ενώ στις εξαγωγές, από το 20% του ΑΕΠ, έχει ανέβει στο 40%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 50%.

«Τα λεφτά αυτά δεν φύτρωσαν», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης ενόψει της ΔΕΘ.

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την κριτική που έχουν ασκήσει στη Νέα Δημοκρατία οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

Αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή, είπε ότι «δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη», κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με «αυξημένη παραταξιακή συνείδηση».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια πρωθυπουργό.

«Τα διλήμματα και τα διακυβεύματα των εκλογών του 2027, και για τη χώρα, αλλά και για την παράταξη, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες προσωπικές πικρίες», υπογράμμισε.

Με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων.

Στο επίκεντρο, όπως είπε, αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, με την κυβέρνηση να εξετάζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

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