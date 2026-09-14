Το ευρωπαϊκό αδιέξοδο και το ενεργειακό «τελεσίγραφο» Πούτιν

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Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί αποτελούν κυνική αποτύπωση της ενεργειακής παγίδας στην οποία έχει εγκλωβιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την τιμή του φυσικού αερίου να αγγίζει πλέον τα 1.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα και την πρόβλεψη για εκτόξευση στα 1.500 δολάρια ενόψει του χειμώνα, η Μόσχα υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα των ευρωπαϊκών επιλογών.

Η αναδρομή του Ρώσου προέδρου στο παρελθόν, όταν η Ευρώπη προμηθευόταν το ρωσικό αέριο μόλις προς 150 δολάρια, συμπυκνώνει την πλήρη αποτυχία της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Η φράση «πήρατε αυτό που ζητήσατε» συμπυκνώνει την ειρωνεία απέναντι σε μια Ευρώπη που, στην προσπάθειά της για βίαιη αποδέσμευση και επιβολή κυρώσεων, βρέθηκε εκτεθειμένη σε άδειες αποθήκες, εξωφρενικές τιμές και μια πρωτοφανή εξάρτηση από πανάκριβες εναλλακτικές αγορές.

Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας δεν επιβαρύνει απλώς τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αλλά διαλύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και μεταφέρει ένα εφιαλτικό βάρος στις τσέπες των ευρωπαίων πολιτών. Την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιχειρούν να χρυσώσουν το χάπι με εφήμερες επιδοτήσεις και επικοινωνιακά αφηγήματα περί «πράσινης μετάβασης» και «αυτονομίας», η πραγματικότητα της αγοράς αποδεικνύει ότι οι υποδομές και η επάρκεια δεν υποκαθίστανται από ευχολόγια.

Η σύνοδος των BRICS κατέδειξε παράλληλα μια ευρύτερη γεωπολιτική μετατόπιση. Ενώ η Ευρώπη εγκλωβίζεται σε μια παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, οι αναδυόμενες οικονομίες του παγκόσμιου Νότου οικοδομούν νέες συμμαχίες και εμπορικούς δρόμους, αξιοποιώντας τους φθηνούς πόρους που η ΕΕ απέρριψε.

Αν οι εκτιμήσεις για τα 1.500 δολάρια επιβεβαιωθούν, το κόστος θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργήσει ως χαριστική βολή για εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή ηγεσία καλείται τώρα να αναλογιστεί αν η πολιτική των συνθημάτων και της τυφλής προσκόλλησης σε δογματικές επιλογές αξίζει το τίμημα της οικονομικής εξουθένωσης των κοινωνιών της. Η προειδοποίηση έγινε· το ερώτημα είναι αν υπάρχει έστω και τώρα η πολιτική βούληση για αλλαγή πλεύσης.

* Ιωάννα Λιούτα, πολιτική και οικονομική αναλύτρια

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