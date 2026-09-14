Airbnb: Η Εφορία ανοίγει τα αρχεία των πλατφορμών και ψάχνει τα κρυμμένα εισοδήματα από την πίτα του 1 δισ. ευρώ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ πέρασε μέσα σε έναν χρόνο από τη βραχυχρόνια μίσθωση και τώρα η Εφορία θέλει να διαπιστώσει πόσα από αυτά τα χρήματα εμφανίστηκαν κανονικά στις φορολογικές δηλώσεις.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του έτους νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, βάζοντας απέναντι τα στοιχεία των Airbnb, Booking και VRBO με όσα δήλωσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων.

Η αγορά έχει πλέον αποκτήσει μέγεθος που δύσκολα περνά απαρατήρητο από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό.

Μέσα στο 2025 υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, ενώ τα δηλωμένα μισθώματα έφτασαν τα 973,712 εκατ. ευρώ, από 888,851 εκατ. ευρώ το 2024. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, καταγράφηκε αύξηση περίπου 10%.

Τα ποσά αυτά δηλώθηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τώρα αρχίζει η δεύτερη φάση: η σύγκρισή τους με τα δεδομένα που διαθέτουν οι ίδιες οι πλατφόρμες.

Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν κυρίως αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα που προκύπτουν από τις κρατήσεις και στα ποσά που έφτασαν τελικά στη φορολογική δήλωση.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί εάν κάθε ακίνητο έχει δηλωθεί κανονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, εάν διαθέτει έγκυρο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου και εάν έχουν υποβληθεί σωστά οι δηλώσεις διαμονής.

Το σύστημα επιτρέπει ουσιαστικά στην ΑΑΔΕ να «κουμπώνει» τρεις διαφορετικές πηγές: τα δεδομένα Airbnb, Booking και VRBO, τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής και τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή.

Όπου οι αριθμοί δεν συμφωνούν, ανοίγει ο δρόμος για έλεγχο.

Τα πρόστιμα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα βαριά. Ακίνητο που διατίθεται σε πλατφόρμα χωρίς να έχει εγγραφεί στο προβλεπόμενο Μητρώο μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων, με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Στην πρώτη υποτροπή μέσα σε έναν χρόνο το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται.

Για μη υποβολή ή ανακριβή Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Η εκπρόθεσμη δήλωση κοστίζει 100 ευρώ.

Υπόχρεος είναι κατά κανόνα ο διαχειριστής. Εάν όμως δεν υπάρχει υπεκμισθωτής ή τρίτος που έχει αναλάβει τη διαχείριση, ο λογαριασμός φτάνει στον ιδιοκτήτη ή στον επικαρπωτή.

Τα «λαβράκια» των προηγούμενων ελέγχων

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη μια αρκετά καθαρή εικόνα για το τι μπορεί να βγάλει η ηλεκτρονική διασταύρωση.

Στους ελέγχους που έγιναν το 2025 εντοπίστηκαν 24.383 ΑΦΜ φυσικών προσώπων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η διασταύρωση αφορούσε τα έτη 2020, 2021 και 2022 και αξιοποίησε στοιχεία από Airbnb, Booking και VRBO.

Για διαφορές εισοδήματος άνω των 500 ευρώ βρέθηκαν 6.222 περιπτώσεις για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022, με τους φορολογουμένους να καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Στο δίχτυ έπεσαν επίσης 1.545 φυσικά πρόσωπα που είχαν εισόδημα από τουλάχιστον τρία ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2024 ή απέκτησαν τρίτο ενεργό ΑΜΑ από εκείνο το έτος και μετά.

Από αυτούς, οι 1.017 δεν είχαν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ 528 δεν είχαν δηλώσει τους απαιτούμενους ΚΑΔ.

Υπήρξε όμως και παρέμβαση απευθείας στις πλατφόρμες. Συνολικά 12.145 ακίνητα χωρίς ΑΜΑ ή με μη έγκυρο αριθμό μητρώου κατέβηκαν από Airbnb, Booking και VRBO.

Με τις νέες διασταυρώσεις να μεταφέρονται πλέον στα εισοδήματα του 2025, το επόμενο ηλεκτρονικό ξεκαθάρισμα της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ξεκινά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Διαβάστε επίσης:

Ασπίδα του Αχιλλέα: Κυβέρνηση, ΝΔ και βολική αντιπολίτευση τα δίνουν όλα για την εμπλοκή στους Ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς

Οι ιμπεριαλιστές μοιράζουν τη Μέση Ανατολή για τα συμφέροντα των μονοπωλίων

Γιατί ο Μητσοτάκης θα ανοίγει συνεχώς μέτωπα

