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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

14.09.2026 06:15

Οι δημοσκοπήσεις, η φθορά και ο «πονοκέφαλος» Σαμαρά – Το σχέδιο Μητσοτάκη για κάλπες τον Ιούνιο

14.09.2026 06:15
mitsotakis – tsipras – androulakis – samaras

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Στο Μαξίμου αναζητούν τρόπο ανάσχεσης της κυβερνητικής φθοράς, ενώ η κινητικότητα Σαμαρά δημιουργεί έναν επιπλέον πολιτικό πονοκέφαλο

Οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα δεν αναμένεται να αλλάξουν τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης, αφού η απήχηση που άφησαν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν έδωσε απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Και μπορεί στην κυβέρνηση να υποστηρίζουν ότι ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισαν τους ψηφοφόρους με όσα έταξαν στη Θεσσαλονίκη, οι πιο ρεαλιστές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι οι πολίτες βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικής λύσης και γι’ αυτό όλα είναι ανοικτά.

Προσθέτουν, μάλιστα, ότι μπορεί ως ο υπ’ αριθμόν ένα αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη να εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται να ροκανίζει τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος επικίνδυνα, μιλώντας για τα εθνικά θέματα και τη woke ατζέντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Καστελλόριζο όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους γείτονές μας, λέγοντας «δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», δείχνοντας με τον τρόπο αυτό στους Έλληνες ψηφοφόρους ότι ποτέ δεν απεμπόλησε τις εθνικές θέσεις στα ελληνοτουρκικά, ούτε πρόκειται να το πράξει.

Η δήλωση Μαρινάκη και οι νέες αναταράξεις

Παράλληλα, ωστόσο, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας ήρθε να δημιουργήσει νέες αναταράξεις μέσα στην κυβέρνηση, αφού η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα, όπου σκοπεύει να πολιτευθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έσπευσε να δηλώσει ότι ο Παύλος Μαρινάκης εκφράζει την προσωπική του άποψη.

Ωστόσο, λίγοι μπορούν να πιστέψουν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λειτούργησε εν αγνοία του πρωθυπουργού, αν και ο ίδιος είπε ότι εξέφραζε την προσωπική του άποψη.

Γαλάζια στελέχη λένε, πάντως, ότι η δήλωση αυτή έγινε προκειμένου η κυβέρνηση να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονται μάλλον απογοητευμένοι από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να έχει χρόνο να ανακόψει την κυβερνητική φθορά, προσανατολίζεται να εξαντλήσει το απώτατο όριο της συνταγματικής προθεσμίας και να στήσει τις κάλπες τον Ιούνιο, καθώς την 1η Ιουλίου η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

Σε αυτή την περίπτωση, το δίλημμα που θα μπει θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα ηγηθεί και θα διεκπεραιώσει την ευρωπαϊκή προεδρία, σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι θα πρέπει να μιλήσει για το σενάριο της μίας και μοναδικής κάλπης. Θεωρούν ότι, εάν η κυβέρνηση πει ότι δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, όσοι θέλουν να στείλουν ψήφο διαμαρτυρίας, είτε απέχοντας από τις εκλογές είτε ψηφίζοντας άλλο κόμμα, θα το σκεφτούν δύο και τρεις φορές.

Ο δύσκολος γρίφος του Αντώνη Σαμαρά

Το θέμα, πάντως, που φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα τα κυβερνητικά στελέχη είναι το πώς πρέπει να διαχειριστούν την υπόθεση Σαμαρά, αφού οι μέχρι τώρα τακτικές που έχουν ακολουθήσει στο ζήτημα έχουν αποτύχει.

Ούτε το καλόπιασμα έπιασε, αλλά ούτε και η σκληρή γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

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