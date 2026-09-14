Πάτρα: Ζωή μέσα από τον θάνατο – Δωρεά οργάνων του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV που σκοτώθηκε σε τροχαίο αποφάσισε η οικογένειά του

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Σε μια απόφαση με ιδιαίτερο ανθρώπινο βάρος προχώρησε η οικογένεια του 31χρονου Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, καμεραμάν του Ionian TV, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα. Οι συγγενείς του συναίνεσαν στη δωρεά των οργάνων του, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε λίστες αναμονής να αποκτήσουν ελπίδα για μεταμόσχευση.

Η διαδικασία δωρεάς και ο συντονισμός του ΕΟΜ

Για τη λήψη των οργάνων κινητοποιήθηκαν εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κλιμάκια από διαφορετικά κέντρα της χώρας.

Τον συνολικό συντονισμό της διαδικασίας, καθώς και την ασφαλή μεταφορά των μοσχευμάτων, ανέλαβε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η απόφαση της οικογένειας ελήφθη όταν η κατάσταση της υγείας του 31χρονου είχε καταστεί μη αναστρέψιμη. Μέσα στην οδύνη για την απώλειά τους, οι συγγενείς του επέλεξαν να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων του, μετατρέποντας την προσωπική τους τραγωδία σε μια πράξη προσφοράς προς άλλους ανθρώπους.

Ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, και τελικά έχασε τη ζωή του.

Τα συλλυπητήρια της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ

Η τοπική συντονίστρια του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Μαρισόφη Ζωγράφου, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 31χρονου.

Παράλληλα, εξήρε την ανιδιοτελή στάση των συγγενών του, ενώ υπογράμμισε και την καθοριστική συμβολή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.