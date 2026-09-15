Bureau Veritas: Το Σήμα Ισότητας φέρνει νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητά τους

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Νέα δεδομένα δημιουργούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο πεδίο της ισότητας και της συμπερίληψης, καθώς οι σχετικές πολιτικές περνούν σταδιακά από τις εταιρικές διακηρύξεις στη μετρήσιμη και τεκμηριωμένη εφαρμογή τους.

Τη νέα αυτή πραγματικότητα αναδεικνύει η Bureau Veritas, επισημαίνοντας ότι το «Σήμα Ισότητας» και το διεθνές πρότυπο ISO 30415:2021 – Diversity and Inclusion μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για τις επιχειρήσεις που θέλουν να οργανώσουν, να αξιολογήσουν και να πιστοποιήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν.

Το πρόγραμμα «Σήμα Ισότητας» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην τυπική εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Οι επιχειρήσεις καλούνται να τεκμηριώσουν τις πολιτικές τους και, κυρίως, να αποδείξουν ότι αυτές εφαρμόζονται στην καθημερινή λειτουργία τους.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο η Bureau Veritas τοποθετεί το ISO 30415:2021 ως εργαλείο που μπορεί να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις για τη νέα διαδικασία. Το διεθνές πρότυπο δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης των πρακτικών διαφορετικότητας και συμπερίληψης, επιτρέποντας παράλληλα τον εντοπισμό αδυναμιών και περιθωρίων βελτίωσης.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ζητήματα όπως οι ίσες ευκαιρίες και η ισότιμη συμμετοχή, η πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης, η διαφάνεια στις διαδικασίες διοίκησης και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Bureau Veritas, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στις υπηρεσίες αξιολόγησης, επαλήθευσης και πιστοποίησης, παρέχει υποστήριξη στις επιχειρήσεις για την προετοιμασία και την αξιολόγησή τους κατά ISO 30415:2021.

Το ενδιαφέρον για τις εταιρείες δεν εξαντλείται, πάντως, στην απόκτηση του «Σήματος Ισότητας». Η σχετική πιστοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στοιχείο τεκμηρίωσης της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, αποκτώντας σημασία στις εκθέσεις βιωσιμότητας και στις σχέσεις με πελάτες, τράπεζες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύμφωνα με την Bureau Veritas, το «Σήμα Ισότητας» και το ISO 30415:2021 αποτελούν δύο διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά εργαλεία: το πρώτο αναγνωρίζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται και το δεύτερο παρέχει το πλαίσιο για να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν.

Σε μια αγορά όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα κριτήρια βιωσιμότητας αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, η ισότητα μετατρέπεται έτσι από ζήτημα εταιρικής κουλτούρας σε παράμετρο που μπορεί να επηρεάζει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

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