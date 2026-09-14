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14.09.2026 08:05

Ο Πήτερ Λιβανός ανοίγει νέο ενεργειακό κεφάλαιο με υδρογόνο και μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη

14.09.2026 08:05
livanos piter

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Στις νέες αγορές που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση επιχειρεί να τοποθετηθεί η ECOLOG του Πήτερ Λιβανού, με αιχμή το υγρό υδρογόνο και τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία δουλεύει τα τελευταία χρόνια πάνω στην αδειοδότηση ενός μεγάλου ενεργειακού κόμβου στην Ολλανδία, ο οποίος σχεδιάζεται ώστε να υποστηρίζει την εισαγωγή υγρού υδρογόνου και την εξαγωγή CO₂.

Πρόκειται για δραστηριότητες που βρίσκονται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο στην Ευρώπη, αλλά συγκεντρώνουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς αναπτύσσονται οι νέες υποδομές για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας.

Το project στο Άμστερνταμ φιλοδοξεί να ενταχθεί στην αλυσίδα μεταφοράς και αποθήκευσης άνθρακα που αρχίζει να διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Για την ECOLOG, ωστόσο, το μεγάλο εμπόδιο δεν είναι μόνο η τεχνολογία ή η εξεύρεση κεφαλαίων.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι οι αδειοδοτήσεις, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αξιολογήσουν εγκαταστάσεις και τεχνολογίες για τις οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπάρχει προηγούμενο.

Η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα VOIS, στο πλαίσιο του Safety Deal, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση κοινών κανόνων μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών για την ασφάλεια τέτοιων εγκαταστάσεων.

Για τον όμιλο συμφερόντων Λιβανού, η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει τη ναυτιλία με τις νέες ενεργειακές υποδομές. Η μεταφορά υγρού CO₂ και υδρογόνου μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εξειδικευμένη αγορά θαλάσσιων μεταφορών, εφόσον τα μεγάλα ευρωπαϊκά projects περάσουν από το στάδιο του σχεδιασμού στην εμπορική λειτουργία.

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