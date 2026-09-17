Βαθαίνει η κοινωνική ασφυξία

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Η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα με τις τιμές στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο ήδη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, τα αποθέματα πιεσμένα και τη Μέση Ανατολή (και την Ουκρανία, ας μην ξεχνάμε κι αυτόν τον «παγωμένο» πόλεμο που έχει τινάξει στον αέρα τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης) να παραμένει καζάνι που βράζει.

Αυτόν τον χειμώνα, λοιπόν, μπορεί να μη λείψει η ενέργεια, αλλά θα κοστίσει πολύ ακριβότερα. Και αυτό αρκεί για να ξυπνήσει ο εφιάλτης του 2022: λογαριασμοί, πληθωρισμός και παραγωγικό κόστος θα κινηθούν ξανά προς τα πάνω.

Για την Ελλάδα το ενεργειακό σοκ θα είναι ακόμη ισχυρότερο. Η μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και φυσικό αέριο μεταφέρει σχεδόν αμέσως κάθε διεθνή ανατίμηση στην αντλία, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν έναν χειμώνα που θα αρχίσει ακριβός και μπορεί να γίνει αβάσταχτος, εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί περαιτέρω.

Το πλήγμα δεν σταματά στους λογαριασμούς. Το ακριβό ρεύμα και το πετρέλαιο αυξάνουν το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης σχεδόν κάθε προϊόντος. Η ενεργειακή κρίση περνά έτσι στο σούπερ μάρκετ, στις υπηρεσίες και τελικά σε ολόκληρη την οικονομία.

Ένα νέο κύμα ακρίβειας απειλεί να εξανεμίσει τις όποιες αυξήσεις εισοδημάτων υπόσχεται ή δίνει η κυβέρνηση, πριν ακόμη αυτές φτάσουν στην τσέπη των πολιτών.

Μπροστά σε ένα τέτοιο «τσουνάμι», οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς, τα επιδόματα θέρμανσης και οι περιορισμένες παρεμβάσεις στα καύσιμα κινδυνεύουν να αποδειχθούν ασπιρίνες. Μπορούν να μετριάσουν προσωρινά τον πόνο, όχι όμως να ανακόψουν την επέλαση της ακρίβειας.

Εάν η κυβέρνηση δεν περιορίσει τη φορολογία στην ενέργεια και δεν ελέγξει την κερδοσκοπία, τα μέτρα θα εξαφανίζονται πριν προλάβουν να φανούν στο οικογενειακό ταμείο.

Και για ακόμη μία φορά, ο τελικός λογαριασμός θα καταλήξει στους ίδιους: μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πολίτες έχουν ήδη εξαντλήσει τις αντοχές τους από μια πολυετή ακρίβεια που μετατράπηκε σε κανονικότητα.

Αν προστεθεί τώρα ένα νέο ενεργειακό σοκ δεν θα μιλάμε απλώς για δύσκολο χειμώνα, αλλά για νέα συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου και βαθύτερη κοινωνική ασφυξία. Και έρχονται και οι εκλογές…

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