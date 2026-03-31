Μπάμπης Λαζαρίδης: «Με έχει μεγαλώσει πολύ σωστά η μητέρα μου – Το ήξερα από πάντα ότι δεν έχω πατέρα» (Video)

Για τον βίαιο θάνατο του πατέρα του, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας του στη ζωή του, μίλησε ο Μπάμπης Λαζαρίδης στο Mad και την εκπομπή «Spill the Tea» το απόγευμα της Δευτέρας (30/3).

Μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα του όταν ο ίδιος ήταν μόλις τριών ετών, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Μπάμπη Λαζαρίδη εξήγησε πως αν και η πατρική παρουσία έλειπε από τη ζωή του, η στήριξη της μητέρας και της οικογένειάς του υπήρξε σταθερή και καθοριστική.

«Ήταν να πάω στο Survivor, δεν το έχω πει ποτέ, αλλά έπαθα ρήξη χιαστού και δεν πήγα ποτέ. Θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί να το κάνω κάποια στιγμή», δήλωσε αρχικά ο Μπάμπης Λαζαρίδης ο οποίος ασχολείται με το μόντελινγκ.

Ερωτηθείς για τη μητέρα του που βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τις αποκαλύψεις που έκανε για την κακοποίηση που είχε υποστεί, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ανέφερε τα εξής:

«Με αγχώνει όλη αυτή η έκθεση. Δε με άγχωνε, γιατί ποτέ δεν ήθελα να είμαι στα φώτα της δημοσιότητας. Πάντα έλεγα στη μαμά μου να μη με ανεβάσει σε story, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Πάντα ήμουν πιο ντροπαλός και δεν ήθελα να ασχολούμαι με αυτό. Στο σχολείο δε με αντιμετώπιζαν ως κάτι ξεχωριστό, λόγω της μαμάς μου. Με τα παιδιά ήμασταν μαζί από πολύ μικρά, οπότε το ξέρανε, και δεν το σχολιάζανε».

Τόνισε δε, ότι η ψυχολογία του επηρεάζεται όταν γράφονται αρνητικά σχόλια για τη μητέρα του.

«Η ψυχολογία μου επηρεάζεται ανάλογα με το τι γράφεται. Σίγουρα, κάποια αρνητικά σχόλια για τη μητέρα μου δεν μου αρέσουν, αλλά έχω μάθει να μην τα βλέπω καν. Και για μένα έχουν γραφτεί κάποια αρνητικά σχόλια. Είναι λογικό όταν βγαίνεις λίγο πιο δημόσια να υπάρχουν και κάποια αρνητικά σχόλια. Ο καθένας έχει την άποψή του, απλά εγώ δεν τα κοιτάω και συνεχίζω να προσπαθώ να πετύχω τους στόχους μου. Δεν θα απαντήσω ποτέ σε σχόλια, ούτε θα κάτσω να βρίσω. Είμαι ήρεμος άνθρωπος. Με έχει μεγαλώσει πολύ σωστά η μητέρα μου» υπογράμμισε.

«Δε θα έλεγα πως είμαι ο άντρας του σπιτιού, η μητέρα μου κάνει κουμάντο. Ήξερα από πάντα ότι ο πατέρας μου δεν είναι στη ζωή. Σίγουρα, δεν έχεις συνείδηση πριν τα 5, αλλά τον έχω χάσει από 3. Το ήξερα από πάντα ότι δεν έχω πατέρα και μερικές φορές ήταν άβολο στο σχολείο όταν με ρώταγε η δασκάλα πώς λένε τον πατέρα μου και της έλεγα ότι δε ζει. Η μητέρα μου με μεγάλωσε μόνη της και όταν είχε δουλειές με μεγάλωνε μια κυριούλα. Και η γιαγιά μου και ο θείος μου, και ο παππούς μου. Δε μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Αφού με μεγάλωσαν σωστά, δεν το ένιωσα καν ότι δεν έχω πατέρα. Είχα όλη την οικογένεια στο πλευρό μου» είπε, τέλος, ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

