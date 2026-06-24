«The Debut»: Julianne Moore και Paul Giamatti πρωταγωνιστούν στο πρώτο trailer της νέας ταινίας του Jesse Eisenberg (photos/video)

Η A24 αποκάλυψε το πρώτο trailer για το «The Debut», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέσι Άιζενμπεργκ (Jesse Eisenberg) στην τρίτη σκηνοθετική του δουλειά μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «A Real Pain». Ο Άιζενμπεργκ κρατά επίσης ρόλο στην ταινία στο πλευρό της Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore) και του Πολ Τζιαμάτι (Paul Giamatti).

Με προγραμματισμένη κυκλοφορία το φθινόπωρο, το «The Debut» επικεντρώνεται στη Mona Friedman (Μουρ), η οποία, «όταν παίρνει έναν μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση μεταμορφώνεται από μια ντροπαλή, χαμηλών τόνων νοικοκυρά σε μια παθιασμένη ηθοποιό. Η Μona είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την καλλιτεχνική υπόσταση του ασήμαντου ρόλου της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει έναν ανοιχτό πόλεμο με τον αυταρχικό σκηνοθέτη του έργου, Jerry (Τζιαμάτι)».

Το trailer συστήνει τη Μona ως μια γυναίκα που δεν έχει τραγουδήσει μπροστά σε κοινό «από τότε που ήταν σε μια εκκλησιαστική χορωδία», η οποία όμως καταφέρνει να κερδίσει μια θέση στον θίασο του Jerry, «του πιο επιτυχημένου στη τοπική θεατρική σκηνή του Νιου Τζέρσεϊ». Στην ερασιτεχνική ομάδα, ο Άιζενμπεργκ φαίνεται να υποδύεται έναν από τους συναδέλφους της Μοna.

(WATCH) A24 has unveiled the first trailer for 'The Debut,' Jesse Eisenberg‘s directorial follow-up to Oscar winner 'A Real Pain,' where he stars alongside Julianne Moore, Paul Giamatti and Halle Bailey



Watch it here: https://t.co/XltHU2oWi3 pic.twitter.com/Xbyhzl9mwT — Deadline (@DEADLINE) June 23, 2026

Το φιλμ επανενώνει τον δημιουργό με τις εταιρείες παραγωγής Topic Studios και Fruit Tree, με τις οποίες συνεργάστηκε στο «A Real Pain». Παράλληλα, αποτελεί μια νέα συνεργασία με την Μουρ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Φιν Γούλφχαρντ (Finn Wolfhard) στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «When You Finish Saving the World». Το καστ συμπληρώνουν οι Κάρα Μπουόνο (Cara Buono), Κρεγκ Μπιέρκο (Craig Bierko), Ελντάρ Ισγκαντάροφ (Eldar Isgandarov) και Μπερναντέτ Πίτερς (Bernadette Peters).

Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή της ταινίας συνυπογράφουν οι Έμα Στόουν (Εmma Stone), Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary), Άλι Χέρτινγκ (Ali Herting) και ο Άιζενμπεργκ.

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