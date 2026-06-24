Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαντορίνης επιστρέφει για 9η χρονιά

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαντορίνης – SFF26 επιστρέφει για τη 9η διοργάνωσή του, από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, με στρατηγικό χορηγό το Ferryhopper, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα προβολών και εκπαιδευτικών δράσεων με θεματικό άξονα το “Once More, With Feeling”.

Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ φέρνει μαζί ταινίες που δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές της πραγματικότητας. Μιλούν με διαφορετικές φωνές και δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους.

Εξερευνούν σχέσεις, ταυτότητες, τόπους και δεσμούς που παραμένουν ανοιχτοί. Κάποιες είναι τρυφερές, κάποιες ανήσυχες, κάποιες παιχνιδιάρικες, κάποιες συγκλονιστικές.

Με κεντρικό μήνυμα το “Once More, With Feeling“, το Santorini Film Festival 2026 προτείνει έναν χώρο συνάντησης ανάμεσα σε δημιουργούς και θεατές, ντόπιους και επισκέπτες, ανθρώπους που αναζητούν στον κινηματογράφο όχι μόνο ιστορίες, αλλά και νέους τρόπους να αισθανθούν, να θυμηθούν και να φανταστούν ξανά.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο θερινό Σινέ Καμάρι, έναν από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χώρους του νησιού, ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις θα φιλοξενηθούν στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ.Νομικός», έναν χώρο που συνδέει δημιουργικά την πολιτιστική κληρονομιά της Σαντορίνης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι βραδινές προβολές θα πραγματοποιούνται στο Σινέ Καμάρι, παρουσιάζοντας ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, animation και ελληνικές παραγωγές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, στις 3 και 4 Ιουλίου, το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ.Νομικός» θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά «Η εξαφάνιση και ο επιθεωρητής Κέτσαπ!», προσφέροντας στους μικρούς συμμετέχοντες μια δημιουργική εισαγωγή στον κόσμο του animation.

Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ.Νομικός».

3 – 4/7: Εργαστήριο «Η εξαφάνιση και ο επιθεωρητής Κέτσαπ!», 10:00–14:00

Θερινό Σινέ Καμάρι – Προβολές

4/7: SOS, The Funeral Rehearsal, Hunting, Icarus, The Great Massacre of Alimos (Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου).

5/7: Niki or the Impossible Hope of Trying, Assist, Emery, Marble and Vine, Prelude to a Supernova, Nothing and Everything, Fanny at the Beach, Blessed, Can You See?, Cherubs.

Επιπλέον πληροφορίες

Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαντορίνης παρουσιάζει μια επιλεγμένη συλλογή ανεξάρτητων κινηματογραφικών έργων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση σε νέες δημιουργικές φωνές, σύγχρονες αφηγήσεις και διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους, animation, πειραματικό κινηματογράφο και ελληνικές παραγωγές που συνομιλούν με τη θεματική του φεστιβάλ μέσα από ιστορίες που εξερευνούν την οικογένεια, τη μνήμη, την ταυτότητα, την απώλεια, την κοινότητα και τη μεταμόρφωση.

Ανάμεσα στις ταινίες του προγράμματος βρίσκονται οι διεθνείς παραγωγές The Great Massacre of Alimos, Summer Teeth, White Wash at Ninety, Cat’s Cry, Kikuyu Land, Jason’s Box, Pictures in Mind και Comparsa, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ταινιών μικρού μήκους από περισσότερες από εννιά χώρες.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν και οι ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες προσεγγίζουν με ευαισθησία ζητήματα προσωπικής και συλλογικής εμπειρίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Παιδιά

«Η εξαφάνιση και ο επιθεωρητής Κέτσαπ!»

Το φετινό εκπαιδευτικό εργαστήριο του Santorini Film Festival προσκαλεί παιδιά ηλικίας 8–12 ετών να συμμετάσχουν σε μια πρωτότυπη κινηματογραφική περιπέτεια μυστηρίου.

Η άμμος της Βλυχάδας παρασύρθηκε από όσα της είπε η Πανσέληνος και τρύπωσε μυστηριωδώς στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ.Νομικός». Ξαφνικά, οι επισκέπτες και οι υπάλληλοί του άρχισαν να εξαφανίζονται. Ο επιθεωρητής Κέτσαπ καλείται να λύσει το μυστήριο και να επιστρέψει τους πάντες στη θέση τους.

Με αφορμή αυτή την ιστορία, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον κόσμο της κινούμενης εικόνας (animation) μέσα από τις τεχνικές του pixilation και του sand animation. Από τη συγγραφή του σεναρίου και την οργάνωση των γυρισμάτων μέχρι τη λήψη καρέ-καρέ, την ηχογράφηση ήχων και το τελικό μοντάζ, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους μικρού μήκους ταινία.

Παράλληλα, θα ανακαλύψουν το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Βλυχάδας και τη γεωφυσική του σημασία, ενώ θα γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας μέσα από μια δημιουργική και βιωματική διαδικασία.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Ιουλίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός».

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