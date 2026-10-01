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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

01.10.2026 20:00

Βουλή: Μύλος για το ενδεχόμενο αύξησης των επιδομάτων βουλευτών που μετέχουν στις επιτροπές – Για «απόφαση» μιλά η Ζωή, διαψεύδουν κύκλοι Κακλαμάνη

01.10.2026 20:00
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Αναστάτωση προκάλεσαν στη Βουλή, καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια, ότι στην Διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης προανήγγειλε αύξηση των επιδομάτων των βουλευτών που συμμετέχουν στις Επιτροπές. Ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, Πάρης Κουκουλόπουλος, επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι υπήρξε συζήτηση, όχι όμως απόφαση και προαναγγελία από τον πρόεδρο της Βουλής. Λίγο αργότερα, κύκλοι του Νικήτα Κακλαμάνη διέψευδαν ότι υπήρξε τέτοια απόφαση πετώντας το μπαλάκι στα κόμματα.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη για μία ακόμη φορά στο γεγονός της απουσίας των βουλευτών από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, κατήγγειλε πως «ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις επιτροπές όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει, αλλά πατάει τη σύνδεση μέσω Webex, για να πάρουν 75 ευρώ». 

«Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία; Η ρεμούλα, η παγαποντιά, να αυξάνουμε τις αποδοχές του εαυτού μας, να αυξηθεί επίδομα ενοικίου βουλευτών και άπαντες απόντες», πρόσθεσε σε υψηλούς τόνους.

Ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, Πάρης Κουκουλόπουλος, της απάντησε πως «ο πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση, ούτε την προανήγγειλε. Για τις συνεδριάσεις είχαμε έναν ενδιαφέροντα διάλογο. Και έγινε ξεκάθαρο ότι δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Θέλει τη γνώμη των κομμάτων, να είναι σαφές. Να μην υπάρχει η εικόνα ότι κάτι αποφασίστηκε. Είχαμε πέντε λεπτά διάλογο μετά το τέλος της διάσκεψης».

«Τα πράγματα έγιναν όπως τα περιέγραψε ο κ. Κουκουλόπουλος», έλεγαν λίγο μετά κύκλοι του προέδρου της Βουλής. «Το ζήτημα» πρόσθεταν «είχε τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της Διάσκεψης και στο παρελθόν, ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεμψε στα κόμματά τους λέγοντας “εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση”. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις θα το δούμε από τη νέα χρονιά».

Κοινοβουλευτικές πηγές του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωναν πως «δεν έγινε καμία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και δεν υπάρχει καμία συμφωνία».

Η ακρίβεια χτυπά και τους βουλευτές….

Ωστόσο, είτε στο «περιθώριο» της Διάσκεψης, είτε προς το τέλος της Διάσκεψης, συζήτηση φαίνεται πως έγινε και το θέμα έχει αρχίσει να απασχολεί μολονότι τελικώς ο Κακλαμάνης το παραπέμπει για τις αρχές του ’27 εφόσον υπάρχει ομοφωνία των κομμάτων. 

Έτσι στο τραπέζι έχει μπει το ζήτημα της αύξησης του επιδόματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις, προκειμένου οι βουλευτές να προσέρχονται δια ζώσης και όχι μέσω Webex, κάτι που πολλοί το έχουν καθιερώσει από την πανδημία και μετά – μάλιστα η χρήση κάμερας δεν είναι υποχρεωτική. Το αίτημα αυτό έχει τεθεί κατ’ επανάληψη από βουλευτές

Συζητήσεις φαίνεται να υπάρχουν και για αύξηση του επιδόματος ενοικίου καθώς η ακρίβεια στη στέγη φαίνεται πως χτυπά και τους βουλευτές της περιφέρειας.

Πάντως, δε φαίνεται εύκολο να προχωρήσει μια τέτοια εξέλιξη, εν μέσω γενικευμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Ήδη μετά το θόρυβο που προκλήθηκε τα κόμματα διαχωρίζουν τη θέση τους και τοποθετούνται αρνητικά.

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